桃園永安、竹圍漁港年味濃 吸人潮大啖海鮮買年貨
大年初二好天氣，許多民眾趁著這次春節連假出遊，桃園市2大漁港「永安漁港」和「竹圍漁港」港區內布置充滿年味，有寓意吉祥的魚貨海產圍爐手牌，及「好運龍總來」、「錢錢龍來」及「生意興龍」等詩籤互動裝置布景，吸引人潮搶著拍照，感受濃濃的過年氣氛。
桃園市農業局指出，透過各項行銷活動將永安漁港、竹圍漁港打造為適合旅遊的觀光休閒漁港，成為國人休閒親海、食魚教育的景點，更在去年由農業部漁業署所舉辦的「2023金鑑漁港」評鑑活動中，從全台220處漁港中獲選出最具特色的漁港，永安漁港榮獲三星級漁港殊榮、竹圍漁港榮獲一星級漁港殊榮，反映出桃園市政府與各相關單位對於漁港發展有著高度重視。
為迎接農曆新年假期，「永安漁港」和「竹圍漁港」內的魚貨業者，準備琳瑯滿目生鮮國產魚貨產品供挑選外，還有海產街等熟食餐廳可以大啖美食，以滿足民眾多方需求，民眾採買完魚貨產品還能前往漁港周邊熱門景點，如「彩虹橋」、「薄膜天幕廣場」及「永安海螺館」等休憩拍照，欣賞漁港海景風光。
桃園市農業局局長陳冠義表示，永安漁港、竹圍漁港內充滿新年喜洋洋的布置，民眾可以前往桃園兩大漁港採買年貨海產外，還能感受到濃濃的年節氣氛，是非常適合做為春節連假出遊走走的景點，另永安漁港也是全國唯一與客家文化結合的漁港，民眾可以前往深入感受到客家海港文化的歷史，傍晚時分也能欣賞到「觀海橋」漁港夜景風光。
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