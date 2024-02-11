黃順樂打造霓虹燈創作 新加坡藝術家學習發揚

從事霓虹燈創作超過20餘年藝術家黃順樂，結合多媒材打造霓虹燈玻璃藝術作品，呈現光彩夢幻景象閃耀夜晚，還吸引新加坡藝術家符凱欣學習盼發揚。

進入黃順樂霓虹藝術工作室，彷彿踏入了光的奇幻境界，在這個工作室裡，霓虹燈的色彩不斷流動，每次輕觸會變化光影，讓霓虹燈彷彿有了生命。

黃順樂向中央社記者表示，60至80年代霓虹燈曾是夜晚的亮點，以獨特的色彩閃耀著光芒，為城市增添魅力，但因LED燈的普及已取代傳統霓虹燈，他將霓虹燈轉型為藝術品，傳承此技藝，紀錄著台灣的照明藝術。

黃順樂說，霓虹燈是玻璃工藝與電學、化學的結合，他運用玻璃技藝變化燈管造型，以惰性氣體顏色如氖氣（紅色）、氦氣（淡黃色）、氬氣（淡藍色）等填入燈管內，呈現氣體原本的顏色，並加以調色變化。

他說，他在燈管內加入螢光粉後，能展現多元鮮艷的光色彩，而霓虹燈線條也可透過加工方式製成幾何形狀，重新設計成為藝術作品賦予光彩，此外他也結合多媒材如木頭鋼條、石板、竹片等，打造霓虹燈藝術品。

黃順樂指出，他曾打造霓虹燈作品「美人魚」，顏色是以淺藍、橘色和紅色等多彩光束，凸顯出流場線條的剪影，彷彿美人魚穿梭於光的流動世界中，此作品曾展於新竹麗池公園，燈光水影營造浪漫氛圍。

黃順樂說，在現代社會中，台灣的霓虹燈產業或許不再是城市照明的主要形式，但透過轉型成為藝術創作，霓虹燈仍以繽紛多彩的光澤持續閃耀著，為民眾帶來光與玻璃交融的藝術美感。

來自新加坡的多媒體藝術家符凱欣，向黃順樂學習霓虹燈藝術，她表示，新加坡少見霓虹燈藝術創作，她對於霓虹燈繽紛多彩迷幻作品感興趣，除學習打造玻璃燈管造型工藝外，也盼學會調配霓虹燈顏色，未來盼於新加坡推廣相關創作。