苗栗市玉清宮「人民」籤抽出大吉 廟方解籤詩：國內有新人事、新氣象

苗栗市玉清宮供奉關聖帝君，是苗栗縣知名信仰中心之一，平時香火鼎盛。今天逢甲辰年大年初一，廟方在子時抽出國運籤，其中「人民」籤為大吉。廟方指出，此籤代表今年國內會有新人事、新氣象，正巧呼應年初當選的準總統賴清德將於5月20日就職，此籤詩也象徵百姓今年「百事大吉」。

玉清宮今年抽出的公籤，「人民」籤第七首為「大吉」，籤詩「仙風道骨本天生，又遇仙宗為主盟，指日丹成謝巖谷，一朝引領向天行」。

廟方說明，就籤詩表面之意為，本來天生就是仙風道骨，又遇到神仙的幫助，立即煉成仙丹妙藥，成仙遨遊天外去，代表國內會有新人事、新氣象，也正與新總統賴清德將就職不謀而合，且東坡解「庶人遇貴，財物聚皆，百事大吉，何必疑慮」，也象徵人民百事大吉、處事順遂。

玉清宮今年抽出的「五穀」籤抽出的是第27首為「中平」；籤詩「世間萬物各有主，一粒一毫君莫取，英雄豪傑自天生，也須步步循規矩」。廟方指出，此籤道出即使是天生的英雄豪傑，要完成功業，也是要照規矩來，不能逆天背道妄為，意寓士農工商各行各業要按部就班，才能迎來好的成果。

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