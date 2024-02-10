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桃園這群人離鄉背井 副市長初一端拿手菜關懷送暖

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓大年初一除了表訂的參香行程外，特地與市府勞動局人員到移工安置中心與移工們一起圍爐，同時端出蘿蔔糕、蘿蔔糕煎蛋2道拿手好菜表達市府的關懷之意。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專
桃園市副市長蘇俊賓大年初一除了表訂的參香行程外，特地與市府勞動局人員到移工安置中心與移工們一起圍爐，同時端出蘿蔔糕、蘿蔔糕煎蛋2道拿手好菜表達市府的關懷之意。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專

桃園市副市長蘇俊賓大年初一排定大溪、平鎮等區5處廟宇的參香祈福行程， 私下特地與市府勞動局人員到移工安置中心探望在台工作的外籍移工，希望在農曆春節國人與親友團圓日子，也能帶給移工們一些溫暖；他不只帶了市長福袋，還親自下廚端出拿手好菜「蘿蔔糕、蘿蔔糕煎蛋」，看著盤底朝天、銷路很好的狀況，心裡很是高興。

蘇俊賓在臉書粉頁PO文，「移工很多是隻身來台，在台灣人歡喜過年的氣氛下，大家應該也會特別想念家鄉的親人」桃園市政府在春節期間不僅惦記著親朋好友，更牽掛著遠在異鄉的移工朋友，特別是那些身處移工安置中心的朋友，可能因工傷、懷孕或與雇主發生法律糾紛等情況，更需要政府的關懷和支持。

蘇指出，桃園許多產業和家庭都依賴著來自全市13萬2158名移工的貢獻，是桃園社會不可或缺的一部分。在這特別的日子裡，他將自己的心意化為一道道美味的年菜，獻給所有移工朋友們，希望度過一個溫馨快樂的新春佳節。

他幽默地表示，「雖然我只擅長作蘿蔔糕、蘿蔔糕煎蛋這兩道菜」，但是看著大家品嚐時露出的笑容，就感到心滿意足，「偷偷瞄了一眼我的第一手年菜，銷路還算不錯呢」。

桃園市副市長蘇俊賓大年初一除了表訂的參香行程外，特地與市府勞動局人員到移工安置中心與移工們一起圍爐，同時端出蘿蔔糕、蘿蔔糕煎蛋2道拿手好菜表達市府的關懷之意。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專
桃園市副市長蘇俊賓大年初一除了表訂的參香行程外，特地與市府勞動局人員到移工安置中心與移工們一起圍爐，同時端出蘿蔔糕、蘿蔔糕煎蛋2道拿手好菜表達市府的關懷之意。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專
桃園市副市長蘇俊賓大年初一除了表訂的參香行程外，特地與市府勞動局人員到移工安置中心與移工們一起圍爐，同時端出蘿蔔糕、蘿蔔糕煎蛋2道拿手好菜表達市府的關懷之意。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專
桃園市副市長蘇俊賓大年初一除了表訂的參香行程外，特地與市府勞動局人員到移工安置中心與移工們一起圍爐，同時端出蘿蔔糕、蘿蔔糕煎蛋2道拿手好菜表達市府的關懷之意。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專
桃園市副市長蘇俊賓大年初一除了表訂的參香行程外，特地與市府勞動局人員到移工安置中心與移工們一起圍爐，同時端出蘿蔔糕、蘿蔔糕煎蛋2道拿手好菜表達市府的關懷之意。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專
桃園市副市長蘇俊賓大年初一除了表訂的參香行程外，特地與市府勞動局人員到移工安置中心與移工們一起圍爐，同時端出蘿蔔糕、蘿蔔糕煎蛋2道拿手好菜表達市府的關懷之意。圖／翻攝自蘇俊賓個人臉書粉專

桃園 移工 蘇俊賓

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