高虹安合體邱臣遠拍賀年影片 教「這1招」回應長輩關心

農曆龍年新春到來，新竹市長高虹安與副市長邱臣遠昨晚除夕夜在YouTube直播「新春特別節目」，大講龍年吉祥話向新竹市民拜年，還玩起「你畫我猜」趣味PK賽，兩人互動逗趣。面對過年期間常得面臨長輩的春節問候，兩人透過角色扮演分享如何「過招」，建議民眾將長輩問候適時轉換為對長輩的關心，轉移話題也不失禮。

高虹安與邱臣遠在影片中先向大家介紹新竹市政府今年推出的春節應景小物，包含「龍好運來」春聯、紅包袋及開運1元小紅包，兩人更談到網友們熱議的「長輩春節問候語」話題，高虹安戲魂上身扮演「長輩」問「晚輩」邱臣遠說「大學應該快畢業了吧？」、「工作有沒有著落啊？」，邱逐一四兩撥千斤應對。

邱臣遠身為「三寶爸」，對長輩問候格外有感，他說，不外乎是問有沒有男女朋友？有沒有要結婚？或是有沒有要生小孩？生了小孩又會被問要不要生第二胎？他個人建議，長輩在年節期間問候都是好意關心，其實可以轉個話題，反過來關心長輩。

不過，高虹安一聽不禁笑說「這不太敢耶？」邱臣遠說，可以反過來叮嚀長輩要注意天氣變化，也可以關心長輩近況、小孩或身體好不好等，藉此轉移話題，還說這就是傳說中的「反質詢」，大家可以練習一下。

此外，高虹安在影片中向全台國人推薦新竹市的走春景點，包含走春熱門景點第一名「新竹都城隍廟」，還可以順道購買「水蒸蛋糕」、「水潤餅」等知名伴手禮；高市長也力推走春踏青的好去處「十八尖山」，市府今年已完成十八尖山環境改善工程，包括入口處200公尺的電線地下化，歡迎大家春節期間來探索十八尖山的嶄新風貌。

邱臣遠則大力推薦新竹市風光海岸景點「南寮漁港」，自己之前也曾來17公里海岸線騎車，路程剛剛好，大家可以從新竹南寮漁港出發，沿途欣賞無敵海景，沿途還有不少景點，運動完之後再來市區吃美食，度過充實又愜意的新春假期。