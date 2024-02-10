中壢警偕生技公司送愛 216組年菜贈3所國小弱勢生

桃園市中壢警分局仁愛派出所落實「社區警政再出發」專案工作，所長黃智勇與副所長蔡易廷對於轄內需要幫助的弱勢或清寒家庭，平日皆囑咐同仁多注意，年前仁愛所偕同在地「奇朵菈生技公司」送愛心，購買216組阿秋大肥鵝年菜組分贈給轄內華勛、富台及中原等3所國小，讓這216個弱勢家庭能好過年。

仁愛所長黃智勇表示，除關注轄區內清寒或弱勢家庭外，更與轄區附近國小建立聯繫管道，詳實發掘學區內的清寒家庭，警方將秉持「社會安全網的精神」，結合社會善心人士的愛心，讓民眾於春節期間感受年節歡樂，也讓社會安全更有保障。