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中壢警偕生技公司送愛 216組年菜贈3所國小弱勢生

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
中壢警分局仁愛派出所偕同在地企業「奇朵菈生技公司」送愛心，購買216組阿秋大肥鵝年菜組分贈給轄內華勛、富台及中原等3所國小，讓這216個弱勢家庭能好過年。圖／警方提供
中壢警分局仁愛派出所偕同在地企業「奇朵菈生技公司」送愛心，購買216組阿秋大肥鵝年菜組分贈給轄內華勛、富台及中原等3所國小，讓這216個弱勢家庭能好過年。圖／警方提供

桃園市中壢警分局仁愛派出所落實「社區警政再出發」專案工作，所長黃智勇與副所長蔡易廷對於轄內需要幫助的弱勢或清寒家庭，平日皆囑咐同仁多注意，年前仁愛所偕同在地「奇朵菈生技公司」送愛心，購買216組阿秋大肥鵝年菜組分贈給轄內華勛、富台及中原等3所國小，讓這216個弱勢家庭能好過年。

仁愛所長黃智勇表示，除關注轄區內清寒或弱勢家庭外，更與轄區附近國小建立聯繫管道，詳實發掘學區內的清寒家庭，警方將秉持「社會安全網的精神」，結合社會善心人士的愛心，讓民眾於春節期間感受年節歡樂，也讓社會安全更有保障。

今年響應仁愛派出所號召，響應送愛心的「奇朵菈生技有限公司」負責人薛文娸說，從小就跟在藥劑師的爸爸身邊學習，耳濡目染下，明白懸壺濟世的道理，知道愛和健康對社會十分重要，所以結合當地派出所的力量將愛送出去，吃飽才會健康，她自己更是加碼送216位學童助學金及小禮物，同時期許學童們長大後若有能力，也讓這份愛繼續傳遞下去，幫助更多需要幫助的人。

中壢警分局仁愛派出所偕同在地企業「奇朵菈生技公司」送愛心，購買216組阿秋大肥鵝年菜組分贈給轄內華勛、富台及中原等3所國小，讓這216個弱勢家庭能好過年。圖／警方提供
中壢警分局仁愛派出所偕同在地企業「奇朵菈生技公司」送愛心，購買216組阿秋大肥鵝年菜組分贈給轄內華勛、富台及中原等3所國小，讓這216個弱勢家庭能好過年。圖／警方提供
中壢警分局仁愛派出所偕同在地企業「奇朵菈生技公司」送愛心，購買216組阿秋大肥鵝年菜組分贈給轄內華勛、富台及中原等3所國小，讓這216個弱勢家庭能好過年。圖／警方提供
中壢警分局仁愛派出所偕同在地企業「奇朵菈生技公司」送愛心，購買216組阿秋大肥鵝年菜組分贈給轄內華勛、富台及中原等3所國小，讓這216個弱勢家庭能好過年。圖／警方提供

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