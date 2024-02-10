桃園大廟備熱咖啡、暖暖包慰勞 執勤員警揪感心

位處桃園市中心且鄰近火車站及中正路捷運施工路段的桃園大廟「景福宮」，是在地民眾重要信仰中心，昨晚民眾在家吃完除夕團圓飯之後，陸續到廟裡參拜，祈求龍年平安順利，因此湧現不少人、車潮，桃園警分局加派警力在周邊疏導交通，景福宮主委簡征潭有感於警方維護治安、交通辛勞，特別是強烈冷氣團來襲之際，為此準備熱咖啡及暖暖包慰勞執勤員警，讓警方也揪感心。

主委簡征潭透露，適逢強烈的大陸冷氣團來襲，天氣又濕又冷，民眾家家戶戶慶團圓之際，員警卻頂著寒風細雨執勤，不僅讓民眾很有順序地參香，維護大廟周邊交通順暢，讓轄區民眾有個平安快樂的農曆新年，為此準備熱飲及暖包叮囑員警們注意保暖及執勤安全。

簡征潭提及，感謝轄區桃園警分局長期以來，對景福宮舉辦的相關活動全力協助和幫忙，包括每年的慶讚中元水燈排遶境、各項廟慶活動、以及2月25日即將在中正藝文特區舉行的踩街遶境等活動，都有賴警方協助交通管制疏導，讓活動進行圓滿平順。

桃園分局長吳明彥說，今年春節連假期間，依據轄區特性對於傳統市場、大賣場、車站、宮廟、交流道等交通節點，規劃警力投入交通疏導管制工作，員警對於違停加強勸導驅離，避免壅塞。若發現車流壅塞則立即派員疏導，並連線警察廣播電臺呼籲留意，希望春節期間民眾能安心出門，快樂出遊並平安回家。

吳明彥也提醒，過年期間親友團聚餐敘難免小酌幾杯助興，千萬要避免酒後駕車，以免樂極生悲，警方在連假期間仍然會針對酒後駕車行為加強取締，切勿以身試法，得不償失。 民眾昨晚吃過除夕團圓飯之後，紛紛前往桃園大廟-景福宮參香，由於信眾、車潮眾多，桃園警分局也規劃員警在場疏導交通。記者陳恩惠／攝影 民眾昨晚吃過除夕團圓飯之後，紛紛前往桃園大廟-景福宮參香，由於信眾、車潮眾多，桃園警分局也規劃員警在場疏導交通。記者陳恩惠／攝影