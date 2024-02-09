嘉惠南香山 竹市長照交通接送 擴大至頭份及竹南

新竹市南香山地區鄰近苗栗縣竹南鎮與頭份市，新竹市政府今年1月起將長照交通接送服務，從原來的新竹縣、市擴大接送區域至苗栗縣頭份市及竹南鎮的醫療院所，預計將有千人受惠。家住香山的李姓老婦表示，以往到新竹市區就醫車程遠、等待時間長，如今能夠到頭份看診方便許多，服務貼心。

衛生局長陳厚全表示，民眾經長期照顧管理中心評估符合長照需要等級2至8級，就可以申請使用長照交通接送服務，並可於事前一周向長照預約申請。

目前新竹市衛生局有合作5家長照專車及2家長照計程車特約服務單位，提供長照交通接送服務至今已達5000人，擴大後將可服務至6000人。

住南香山的長照長輩家屬也肯定市府擴大服務範圍，不僅回院就診、洗腎更方便，也能減少舟車勞頓對老人家的負擔。市長高虹安也允諾，今年將積極媒合更多交通接送服務單位加入長照行列。

衛生局指出，長照2.0提供長照交通車外，若持有身障中重度手冊者也可申請復康巴士接送服務，長照交通車及復康巴士皆可用於就醫、復健或洗腎接送使用，若為就業、參與活動或會議等需求建議多利用復康巴士接送。若有長照服務需求，可電洽長照專線1966。