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中原文創園區過年闖關換禮、免費看電影 情人節有活動

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢中原文創園區，在春節期間從初三2月12日開始將舉辦年味滿滿的新春搖擺派對。圖／桃園文化局提供
桃園中壢中原文創園區，在春節期間從初三2月12日開始將舉辦年味滿滿的新春搖擺派對。圖／桃園文化局提供

桃園中壢中原文創園區，在春節期間從初三2月12日開始將舉辦年味滿滿的新春搖擺派對，從風格市集、復古街區、DIY工作坊、音樂會、街頭表演到特色美食餐車等多樣節目，也籌畫一系列尋寶及闖關任務，讓民眾能體驗更有趣的過年活動，中原文創園區也為開園以來第一個春節，準備3000分的新年禮物及免費限量的創意春聯要送出。

迎接金龍年，佔地面積有3.64公頃的中原文創園區，除可以在倉庫群逛市集、玩尋寶遊戲及在復古街區拍照留念外，周邊的公園及環場道路更適合春節假期，帶著全家大小一起去走訪散步，順利闖關完成任務還可以拿好禮。

文化局表示，凡打卡即可獲園區限量紅包袋、在園區內尋寶完成蒐集數位集章，除了贈送文創小物、玩「盲抽」外，春節加碼再送便利商店禮券，讓大家來試試好手氣。且只要在園區內連闖4個新春關卡即可獲得精美禮物。

今年春節剛好遇到的西洋情人節，也將在前夕13日邀請中西合璧演奏及演唱樂手前來共度「情人節音樂會」，演出嘉賓包含電音國樂天團「天選THE CHOSENs」、人氣實力樂團-偏執狂Karo與阿儒以及「冒險琴人」Crystal等，為農曆春節增添新意。

喜歡靜態活動的民眾也可以在園區內觀賞德國藝術展Tape Art Wave 膠帶藝術浪潮，及藝術家丁原生的創作展克卜勒Kepler—丁原生創作展，或至「追夢青春」倉庫影院欣賞多部熱血追夢電影，其中還有我吃了那男孩一整年的早餐，及聽見歌再唱等超人氣國片，全日開放免費觀影。

此外2月也將在2月25日舉辦以少兒復古時尚為主題的「星童萌復古時裝周」，搭配周邊的復古及文創市集也會在本月的每個周末假期與大家見面。

桃園中壢中原文創園區，在春節期間從初三2月12日開始將舉辦年味滿滿的新春搖擺派對。圖／桃園文化局提供
桃園中壢中原文創園區，在春節期間從初三2月12日開始將舉辦年味滿滿的新春搖擺派對。圖／桃園文化局提供
桃園中壢中原文創園區，在春節期間從初三2月12日開始將舉辦年味滿滿的新春搖擺派對。圖／桃園文化局提供
桃園中壢中原文創園區，在春節期間從初三2月12日開始將舉辦年味滿滿的新春搖擺派對。圖／桃園文化局提供
桃園中壢中原文創園區，在春節期間從初三2月12日開始將舉辦年味滿滿的新春搖擺派對。圖／桃園文化局提供
桃園中壢中原文創園區，在春節期間從初三2月12日開始將舉辦年味滿滿的新春搖擺派對。圖／桃園文化局提供

情人節 文創 春節 音樂會

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