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2家7車長占免費停車場 大湖鄉長：一定會朝車收費規畫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉市區「廣停一」、「廣停二」公家免費停車場一位難求，大湖鄉長黃惠琴強調一定會朝停車收費努力。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉市區「廣停一」、「廣停二」公家免費停車場一位難求，大湖鄉長黃惠琴強調一定會朝停車收費努力。記者范榮達／攝影

苗栗縣大湖鄉市區腹地狹小，新啟用的「廣停一」，及毗鄰的「廣停二」公家免費停車場一位難求，大湖鄉長黃惠琴發現甚至有2家7車長期占用停車，強調將來一定會停車收費，落實使用者付費。

大湖鄉中山路、中原路口「廣停一」停車場，規畫24個停車格，縣長鍾東錦、黃惠琴等人2月6日熱鬧啟用，但許多鄉親抱怨「看得到卻用不到」，一有停車位就被長期占用，市區還是一位難求，希望停車收費，增進停車流動及使用率。

黃惠琴強調，「廣停一」、「廣停二」一定會規畫停車收費，兩座停車場周邊包括鄉公所、衛生所、戶政事務所等機關，還有醫院等設施，她上任後積極爭取，縣府補助100萬元，公所配合50萬元，清除「廣停一」地上的縣警察局舊宿舍，增加停車空間。

她表示，2座公有停車場目前停車是免費，包括5年前花了1000多萬元興建「廣停二」停車場，及周邊都市計畫道路，都有面臨長期遭占用的問題，尢其是「廣停二」，甚至有2戶人家7輛車子好像當成私人停車場。

黃惠琴說，「廣停一」、「廣停二」目前地主都還是苗栗縣政府警察局，鄉公所會盡速完成撥用程序，內政部核定後，鄉公所會回應多數民意，一定會採停車收費，公平也合於情理。

鍾東錦表示，大湖鄉市區狹窄，停車空間長期不足，縣府同意無償使用閒置舊警察宿舍「廣停一」、「廣停二」，闢建停車場，為了避免公有車位被長期占用，推動使用者付費有其必要性。

苗栗縣大湖鄉市區「廣停一」、「廣停二」公家免費停車場一位難求，大湖鄉長黃惠琴強調一定會朝停車收費努力。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉市區「廣停一」、「廣停二」公家免費停車場一位難求，大湖鄉長黃惠琴強調一定會朝停車收費努力。記者范榮達／攝影

停車場 鍾東錦

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