張善政視察春節疏運發福袋 還喜獲2024巴黎奧運衣

今為小年夜也展開為期7天的春節假期，桃園市長張善政今上午行程滿檔，至桃園高鐵站及中壢火車站視察春節輸運情形，張善政表示，今年疏運人潮有比往年少，因此壓力相對小，希望一切都順利，所有人都能回家過好年。

張善政今前往視察，並慰勞高鐵及台鐵上班人員，熱情送上福袋，高鐵站也有許多民眾主動上前想要跟張善政合影。不過今台鐵中壢站未有過多人潮，而高鐵站則有排隊旅客。

張善政表示，假期首日到高鐵站、台鐵中壢站看疏運狀況，今年旅客比往年少一些壓力較小，但還是非常關心，希望所有旅客都能順利上車，回到家裡過年，看起來目前狀況都還好，交通疏運都一切順利。桃園交通局也說，今年可能有些人已提早返鄉，因此人潮較少。

也有小朋友主動上前向張善政索取福袋，直呼太幸運要討個福氣，也有等載家人的旅客搖下車窗大喊市長，張也主動前往送上福袋。也有旅客爭相合影，並熱情分享上午才將市府所贈送的春聯貼在家中。