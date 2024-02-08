張善政視察春節疏運發福袋 還喜獲2024巴黎奧運衣
今為小年夜也展開為期7天的春節假期，桃園市長張善政今上午行程滿檔，至桃園高鐵站及中壢火車站視察春節輸運情形，張善政表示，今年疏運人潮有比往年少，因此壓力相對小，希望一切都順利，所有人都能回家過好年。
張善政今前往視察，並慰勞高鐵及台鐵上班人員，熱情送上福袋，高鐵站也有許多民眾主動上前想要跟張善政合影。不過今台鐵中壢站未有過多人潮，而高鐵站則有排隊旅客。
張善政表示，假期首日到高鐵站、台鐵中壢站看疏運狀況，今年旅客比往年少一些壓力較小，但還是非常關心，希望所有旅客都能順利上車，回到家裡過年，看起來目前狀況都還好，交通疏運都一切順利。桃園交通局也說，今年可能有些人已提早返鄉，因此人潮較少。
也有小朋友主動上前向張善政索取福袋，直呼太幸運要討個福氣，也有等載家人的旅客搖下車窗大喊市長，張也主動前往送上福袋。也有旅客爭相合影，並熱情分享上午才將市府所贈送的春聯貼在家中。
張善政也說，在高鐵站時，遇到剛從法國巴黎剛回國旅客，一看到他立刻打開行李箱，把2024年巴黎奧運的T恤送給他，讓他非常感動，後來才發現這件衣服價值好幾十歐元，讓他感受到過年期間，大家都是最溫暖的心及態度對周邊朋友。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言