在藍確定余文忠參選後 苗市長補選 綠推徐筱菁角逐

苗栗縣選委會規畫4月13日辦理苗栗市長補選投票，5日國民黨民調結果出爐，確定由縣議員余文忠出線角逐，昨天民進黨也宣布由縣議員徐筱菁參選；民眾黨部分，苗栗縣黨部主委馮啟彥表示，是否推出人選黨內還在評估，過完年後討論決定。

民進黨苗栗市長初選在苗栗縣議會民進黨團協調後，已登記參選的苗栗市民代表李建宏禮讓，昨正式宣布推出徐筱菁作為參選人，黨團總召羅貴星和李建宏陪同出席，3人攜手高喊「徐筱菁當選」營造團結氣勢。

徐筱菁表示，畢竟現在中央還是民進黨執政，相信團結的民進黨能讓苗栗市發展更好；大家要看到的是這個人有做什麼、能改變苗栗市什麼？「如果有中央執政的協助，我當選後能讓苗栗市變得更棒」。

民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥說，很多人勸進，他個人意願也很高，但須尊重黨內最後決定，目前黨內還在評估是否推出人選或與他黨合作，一切以勝選為目標，因為是補選，屆時投票率可能很低，若年輕人不回來投票，這場市長補選將淪為傳統組織戰；下周日主席柯文哲將到苗栗市參加活動，到時會再一起討論。