新竹高鐵站周邊昏暗 楊文科允改善

新竹縣長楊文科昨天前往新竹高鐵站視察春節疏運情形，現轉職為小黃司機的勞動黨前新竹縣議員高偉凱陳情，高鐵站周邊路燈昏暗，造成夜間行車視線不佳，許多司機行經路口看不見行人來不及禮讓，楊文科當場允諾改善，縣府交旅處表示，將優先於行人密集路口加強照明，另研議設置按鈕式紅綠燈。

高偉凱指出，高鐵站周遭太暗了，照明不足、亮度不夠，導致夜間視線不佳，尤其是行人穿暗色系衣服時，很多計程車司機過了路口才發現行人，根本來不及禮讓，有很多司機已經被檢舉罰錢。

高偉凱說，尖峰時間高鐵站周遭民眾為接送親友常會並排停車，造成交通混亂，計程車司機一邊要注意車子，還要注意行人，希望縣府改善高鐵周遭照明，或靠近行人穿越道的停車格少1、2格，不然擋住視線，導致司機更晚才發現行人。

另名小黃司機也說，有些民眾為趕乘高鐵，過馬路時根本沒在注意前後來車，尤其夜間周遭太暗，司機在路口明明沒看到行人，等到穿越時才發現行人匆忙跑過來，根本來不及禮讓，加上行人穿越道沒有號誌，害許多司機差點與行人擦撞，還有的行人不走行人穿越道，直接跨越馬路，非常危險。

楊文科也當場允諾「我們來改善，有什麼問題隨時提出來」，並交辦新竹縣交通旅遊處進行改善。

交旅處長陳盈州表示，將優先於行人密集路口加強、增加照明，以維護行人安全；另外行人穿越道因目前沒有交通號誌，也將研議設置增設按鈕式紅綠燈，保障行人和駕駛安全。至於靠近行人穿越道的停車格是否縮減，交旅處將在了解問題後，找相關單位會勘研議。