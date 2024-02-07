竹市年貨大街助「馨生人」 單親媽創業擺攤賣堅果

新竹市年貨大街「新竹市新春嘉年華市集」開跑，市府今年特別與財團法人犯罪被害人保護協會台灣新竹分會攜手合作，免費提供攤位給馨生人（犯罪被害人）擺攤。胡姓婦人因娘家發生殺人案件，曾遭前夫言語暴力與行為控制，她在犯保協會協助下創業賣起堅果、果乾，特別感謝讓她有機會到夜市、市集擺攤，對生活大有幫助。

犯罪被害人保護協會新竹分會長期協助、陪伴馨生人走出人生低谷。其中，胡姓婦人遭受前夫與夫家對她言語暴力以及經濟控制、行為監控等，她離婚單親扶養年幼女兒，腹中又還懷有一胎，經濟狀況不佳，去年底在犯保協會幫助下，開啟創業之路。

胡姓婦人說，她自己嚴選廠商批貨，挑選出新鮮、養生且物美價廉的堅果與古早味果乾等，品項多達30多種，薄利多銷價格百元起跳。平時會在後站夜市擺攤，過年期間則到舊城區舉辦的新竹市新春嘉年華市集販售，由於免攤位租金，對她幫助相當大。

犯保協會新竹分會主委陳進興、犯保協會新竹分會前主任委員呂柏鏞及多名志工今天都到年貨大街關心胡姓馨生人的擺攤情形。陳進興說，新竹分會1年約協助1千名馨生人，從心理支持到職涯協助都是服務範圍，重點是「一路相伴」讓馨生人能有未來。

新竹地檢署檢察長張云綺今天也到場支持，她說，「犯罪被害人權益保障法」去年1月7日上路，馨生人面臨處境不同，都須個案細緻處理，希望以更完善的服務照顧到所有馨生人身體、心理及經濟各層面，更希望透過商品銷售，為馨生人創造生命的奇蹟。

主辦今年年貨大街的總經理溫國勝說，自己多年來擔任犯保新竹分會顧問，看到許多被害家庭因被害事件後失去生活的資助，因此免費提供後站夜市與年貨大街攤位，希望鼓勵馨生人自立自強，要靠自己力量走出傷痛與自給自足，讓愛的力量散播出去。