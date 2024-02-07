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犯保新竹分會推公益攤位 助馨生人創業度過低潮

中央社／ 新竹縣7日電

犯保新竹分會今天表示，胡姓馨生人因娘家發生殺人案件後，她遭遇丈夫言語暴力等困境，決定離家與女兒獨立，犯保陪伴並幫助她度過低潮，也提供公益攤位，讓她能有穩定收入。

財團法人犯罪被害人保護協會台灣新竹分會今天提供新聞資料指出，為協助馨生人創業及自營事業，此次在新竹市年貨大街展售馨生人堅果等商品，以提供公益攤位實質幫助，讓馨生人能重新投入社會。

胡姓馨生人今天接受媒體聯訪表示，她因娘家發生殺人案件後，丈夫對此事件很不諒解，對她言語暴力經濟控制、行為監控等，讓她決定離開夫家過著單親生活，但生活的經濟也遇到困難。

她說，感謝犯保新竹分會幫助，陪著她度過生命的低潮，這次協助提供年貨大街的公益攤位，讓她能可以販售堅果的零售生意，這也是她首次創業，未來盼能成立品牌行銷，照顧她的孩子。

犯罪被害人保護協會新竹分會主委陳進興向中央社記者表示，協會持續陪伴馨生人走出困境，也用實際行動以購買力力挺馨生人，給予實質經濟協助，幫助馨生人度過難關。

年貨市集的總經理溫國勝指出，他多年擔任犯保新竹分會顧問，看到被害家庭因被害事件而失去生活資助，因此免費提供年貨大街攤位位置，鼓勵馨生人自立自強。

新竹地檢署檢察長張云綺今天前往公益攤位關心馨生人，她接受媒體聯訪時表示，肯定胡姓馨生人自身創業，也盼馨生人揮別過去傷痛，建立新的生活態度、風格與方向，逐漸邁向嶄新生活。

另外，前犯保協會新竹分會主委呂柏鏞及多名志工，也都到年貨大街以實際行動支持此活動。

年貨大街 新竹

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