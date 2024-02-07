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龍年主燈亮相不到一周就變黑？ 竹市府解釋：材質問題

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市燈會龍年主燈「福氣龍好」白天可見多處疑似黑影髒汙，市府解釋是材質問題。記者張裕珍／攝影
新竹市燈會龍年主燈「福氣龍好」白天可見多處疑似黑影髒汙，市府解釋是材質問題。記者張裕珍／攝影

新竹燈會龍年主燈「福氣龍好」上周亮相後持續引發討論，包含造型、經費等都被關注，有民眾路過發現主燈多處看起來有黑色髒汙，上網發文直言會不會到了元宵節，整座都髒掉？市府城銷處解釋主要是材質問題，不會影響入夜亮燈後的效果，由於戶外易有灰塵髒汙，廠商也將於天氣放晴之後清潔主燈。

新竹市今年迎接農曆春節與元宵節，即日起在站前、護城河沿岸與新竹公園一帶推出「2024龍STAY新竹過好年」燈會活動。其中一大亮點是在古蹟東門城打造一座有8公尺高的主燈「福氣龍好」，造型為拿著一串貢丸的Q版超萌龍，走卡通童趣風格。

主燈「福氣龍好」亮相後立刻引發網路熱議，有人認為不像龍，覺得是像牛或麋鹿？也有人認為模樣可愛。今天白天則有民眾路過東門城圓環，從東門街拍下主燈背面疑似有多處黑影髒汙，記者實地走訪查看背面與側面都有類似情形，影響主燈美觀度。

竹市府城市行銷處長嚴翊琦說，由國際燈藝大師黃文全製作的「福氣龍好」主燈使用絲絨布材質，材質有逆紋與順紋，也因此容易造成黑影的視覺效果，到了晚上亮燈之後就不會有此類情形，而「福氣龍好」主燈在入夜後每30分鐘，將會伴隨音樂旋轉。

燈會廠商代表今天下午也到主燈現場確認，同樣說明是材質問題，因為角度與氣候緣故產生黑影效果，加上主燈座落戶外一旁車水馬龍，碰上下雨多少會沾染上灰塵，因此會在天氣放晴之後加強主燈清潔，也有請大師確認，可在晴天時採乾式清潔處理。

廠商代表也說明，主燈為防水材質，在放晴之後會先採乾式清潔方式，撢下附著在主燈外面的灰塵，或視情況採取濕式、化學清潔方式。屆時也將透過影像紀錄龍年主燈「洗澎澎」的過程，讓更多民眾、孩童了解，主燈將一路陪伴新竹市民至3月10日。

新竹市燈會龍年主燈「福氣龍好」白天可見多處疑似黑影髒汙，市府解釋是材質問題。記者張裕珍／攝影
新竹市燈會龍年主燈「福氣龍好」白天可見多處疑似黑影髒汙，市府解釋是材質問題。記者張裕珍／攝影
新竹市燈會龍年主燈「福氣龍好」矗立在東門城，白天也吸引不少用路人目光。記者張裕珍／攝影
新竹市燈會龍年主燈「福氣龍好」矗立在東門城，白天也吸引不少用路人目光。記者張裕珍／攝影

元宵節 新竹 燈會

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