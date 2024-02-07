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苗縣5819苑裡－觀音廟客運路線 低地板公車明上路

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
此次客運業者投入低地板公車提供鄉親便利的運輸服務，每日共提供4班次，明天起正式上路。圖／苗栗監理站提供
此次客運業者投入低地板公車提供鄉親便利的運輸服務，每日共提供4班次，明天起正式上路。圖／苗栗監理站提供

受到營運績效不佳及駕駛人力不足衝擊，行駛苗栗縣境的苗栗客運、新竹客運，有多條路線調整及停駛，其中行駛苑裡鎮苗130線往返市區與蕉埔國小公車，繼苗栗客運、金牌客運陸續停駛後，最後再由亦捷科際整合股份有限公司承攬路權，代駛公車預計明天起正式上路。

苗栗監理站指出，自113年2月8日起由亦捷科際整合股份有限公司代駛「【5819】苑裡－觀音廟（經蕉埔）」公路客運路線，代駛初期延續金牌客運原班次時刻，往程自苑裡發車時刻為7點20分及10點50分；返程自觀音廟發車時刻為7點45分及11點15分，每日共提供4班次，業者投入低地板公車提供鄉親便利的運輸服務，歡迎鄉親多利用搭乘。

站長蘇淑賢也呼籲，民眾春節期間返鄉出遊善用「iBus公路客運」APP查詢乘車資訊；另外搭乘國道客運及台鐵後轉乘在地客運均享有雙重優惠，鼓勵民眾多加利用，祝福返鄉及出遊的民眾，平安、快樂享受美好的假期。

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