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桃園迎富送窮廟春節將吸人潮 「這路段」將採單向通行

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪迎富送窮廟（原名天公祖廟），往年春節初一至初五期間，許多香客慕名前往參香拜廟，2月10至14日初一至初五，進入大溪康莊路五段12巷口至廟宇間，採單向通行管制。圖／大溪警分局提供
桃園大溪迎富送窮廟（原名天公祖廟），往年春節初一至初五期間，許多香客慕名前往參香拜廟，2月10至14日初一至初五，進入大溪康莊路五段12巷口至廟宇間，採單向通行管制。圖／大溪警分局提供

桃園大溪迎富送窮廟（原名天公祖廟），往年春節初一至初五期間，許多香客慕名前往參香拜廟，廟方為因應春節前來參香遊客車潮疏運及行車安全考量，與大溪警分局共同規畫疏導交通措施，2月10至14日初一至初五，進入大溪康莊路五段12巷口至廟宇間，採單向通行管制，參香後車輛出口一律右轉往沉澱池繞行，以有效紓解人車潮壅塞。

大溪警表示，台4線康莊五段12巷入口處、台4線37公里桃禧漫遊園區停車場處及12巷至廟宇沿線等處，規畫編排義交及工作人員交管指引。為紓緩廟內停車空間，規畫於桃禧渡假園區停車場供參香遊客使用並安排接駁專車，發車時段每日上午10時至下午5時，相關路口安排專人實施車輛引導。

大溪警說，2月10至14日初一至初五，進入大溪康莊路五段12巷口至廟宇間，採單向通行管制，參香後車輛出口一律右轉往沉澱池繞行，沿路往福山一路2巷行進，由沉澱池旁地磅便道或福山路出口，且依照指引牌面及義交、工作人員等指揮疏導，期能有效降低車輛交會壅塞。

另為使台4線康莊路五段往大溪或龍潭方向車流順暢，加強康莊路五段12巷口、福山路口及台4線37公里桃禧漫遊園區出入口等處之號誌秒數管制措施，避免因左右轉等候車輛阻塞交通順暢。

警方將於周邊道路勸離違停車輛，呼籲民眾多利用接駁專車及配合指揮行駛，民眾出遊前可撥打高公局1968 、警廣 0800-000123 專線查詢路況，或下載 APP「即時路況影像」查看車流因應。

桃園大溪迎富送窮廟（原名天公祖廟），往年春節初一至初五期間，許多香客慕名前往參香拜廟，2月10至14日初一至初五，進入大溪康莊路五段12巷口至廟宇間，採單向通行管制。圖／大溪警分局提供
桃園大溪迎富送窮廟（原名天公祖廟），往年春節初一至初五期間，許多香客慕名前往參香拜廟，2月10至14日初一至初五，進入大溪康莊路五段12巷口至廟宇間，採單向通行管制。圖／大溪警分局提供

停車場 春節

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