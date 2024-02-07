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苗栗市長補選 民進黨推徐筱菁、團結爭取改變

中央社／ 苗栗縣7日電
民進黨苗栗縣議員徐筱菁。本報資料照／記者吳傑沐攝影
民進黨苗栗縣議員徐筱菁。本報資料照／記者吳傑沐攝影

苗栗市長補選繼國民黨經民調初選由縣議員余文忠出馬，民進黨在今天宣布團結推派縣議員徐筱菁參選。徐筱菁說，苗栗市被視為藍營鐵板，會以理念政見爭取支持，讓苗栗市有所改變。

第12屆苗栗市長因原任市長邱鎮軍轉戰國會當選，2月就職後所遺市長任期逾2年，依法需辦理補選。國民黨經民調初選，4日公布由縣議員余文忠勝出披戰袍。

民進黨方面，縣議員徐筱菁、市民代表李建宏都登記表態參選，經苗栗縣議會民進黨團協調後，兩人今天與議會黨團總召羅貴星共同舉行記者會，宣布推派由徐筱菁應戰，黨內團結一致爭取勝選。

羅貴星表示，這次市長補選有2名公職青年願意投入，顯示民進黨在苗栗的未來發展非常令人期待，經溝通後，由徐筱菁承擔補選一役。他說，連任2屆議員的徐筱菁已做好準備；李建宏為了改變苗栗，也願意整合加入徐筱菁輔選團隊，相信成功整合的民進黨，必能團結一致獲取苗栗市民的認同。

徐筱菁感謝李建宏的成全，讓民進黨可以團結，全心一致迎戰，她希望將苗栗市改造成年輕有活力的城鎮，未來會訴諸理念、政見，與團隊一起宣傳，爭取選民認同。

儘管苗栗市被視為藍營鐵板，徐筱菁認為，基層選舉已經有許多人不看黨派，更關注候選人能為苗栗市帶怎樣的改變，況且有中央執政的協助，她若當選能讓苗栗市變得更棒。

苗栗縣選委會預定於3月1日發布苗栗市長補選公告，3月2日至8日止於苗栗市公所受理領表，3月6日至8日共3天受理候選人登記，補選投票日為4月13日（星期六）上午8時至下午4時止。

民調 民進黨 苗栗縣 議員

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