聽新聞
test
0:00 / 0:00
去年春節青埔人潮破10萬 桃園交通局規畫交管防壅塞
春節將至，桃園市交通局預期青埔高鐵特區將是熱門走春景點，已針對周邊道路規畫交通管制。連假期間，青昇路往東中午12時至晚上8時禁止右轉，洽溪路與青埔路口則是中午12時至晚上8時禁止迴轉，局長張新福呼籲民眾民眾提早規劃行程。
交通局表示，依據桃園市觀光旅遊局大數據，去年春節假期青埔地區華泰名品城、IKEA桃園旗艦店、新光影城、Xpark水族館等景點湧入大批人潮，遊憩人數突破10萬名，進而衍生交通壅塞問題，進入商城的車輛回堵至高鐵南路與青昇路口，出場車輛也因此無法順利前往大竹交流道，形成惡性循環。
為此，交通局今年提前規劃，青埔路與洽溪路口連假期間中午12時至晚上8時雙向禁止迴轉，進場車輛將引導到永信路右轉洽溪路入場，離場車輛則一律於青昇路口左轉繞行，為避免國道2號大竹交流道壅塞，也呼籲民眾多改駛國道2號大園交流道或國道1號中壢交流道。
張新福表示，連假走春拜年不可少，為了避免影響旅遊心情，出門前建議先參考桃園觀光導覽網(https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/alertofcrowds)人潮警示燈號，規劃好旅遊路線及了解周邊相關管制措施，也歡迎民眾多利用桃園交通資訊網(https://tcc.tycg.gov.tw/ATISNew/)及「桃園輕鬆GO」APP查詢車況，避免景區人潮擁擠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言