快訊

台糖豬肉複檢含瘦肉精是否開罰？ 曾文生暴怒強調1點：廠商會服氣嗎

台糖豬肉片瘦肉精來源成謎 專家點3追查方向：實驗室汙染機率偏低

年關前調整？27年歷史醫美保養品牌薇姿 線上線下服務減碼中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年春節青埔人潮破10萬 桃園交通局規畫交管防壅塞

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局針對青埔高鐵特區走春大量人潮，提前規畫交通管制。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局針對青埔高鐵特區走春大量人潮，提前規畫交通管制。圖／桃園市交通局提供

春節將至，桃園市交通局預期青埔高鐵特區將是熱門走春景點，已針對周邊道路規畫交通管制連假期間，青昇路往東中午12時至晚上8時禁止右轉，洽溪路與青埔路口則是中午12時至晚上8時禁止迴轉，局長張新福呼籲民眾民眾提早規劃行程。

交通局表示，依據桃園市觀光旅遊局大數據，去年春節假期青埔地區華泰名品城、IKEA桃園旗艦店、新光影城、Xpark水族館等景點湧入大批人潮，遊憩人數突破10萬名，進而衍生交通壅塞問題，進入商城的車輛回堵至高鐵南路與青昇路口，出場車輛也因此無法順利前往大竹交流道，形成惡性循環。

為此，交通局今年提前規劃，青埔路與洽溪路口連假期間中午12時至晚上8時雙向禁止迴轉，進場車輛將引導到永信路右轉洽溪路入場，離場車輛則一律於青昇路口左轉繞行，為避免國道2號大竹交流道壅塞，也呼籲民眾多改駛國道2號大園交流道或國道1號中壢交流道。

張新福表示，連假走春拜年不可少，為了避免影響旅遊心情，出門前建議先參考桃園觀光導覽網(https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/alertofcrowds)人潮警示燈號，規劃好旅遊路線及了解周邊相關管制措施，也歡迎民眾多利用桃園交通資訊網(https://tcc.tycg.gov.tw/ATISNew/)及「桃園輕鬆GO」APP查詢車況，避免景區人潮擁擠。

桃園市交通局針對青埔高鐵特區走春大量人潮，提前規畫交通管制。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局針對青埔高鐵特區走春大量人潮，提前規畫交通管制。圖／桃園市交通局提供

交通管制 國道 桃園 連假

延伸閱讀

春節首列聯合國節日 古特雷斯：龍正是人類應對挑戰所需特質

北市碧山巖、白石湖將湧人潮 年節期間交管措施看這邊

217青埔環線搭乘率低 3月1日起微調、免費搭3個月

春節遊台南不能不知！ 安平燈區接駁車、交管、廁所位置報乎你知

相關新聞

桃捷綠線拚通車！ G09站「關鍵工程」春節前完工

捷運綠線G09站2021年5月起開工，陸續完成既有建物拆除、中間柱、連續壁及開挖支撐等工程。桃園市捷工局今天表示，為確保...

北桃4條國道客運申請退場 桃市府協調代駛至年底暫解危機

基北北桃1200月票上路，依賴大眾運輸通勤、通學的民眾變多，但有4家客運業者考量成本，分別向交通部公路局申請退出往返桃園...

217青埔環線搭乘率低 3月1日起微調、免費搭3個月

桃園217青埔環線公車去年9月開始試辦，不過搭乘率低，加上當時有民眾不斷反應，環線未行經桃園高鐵站，且末班車時間太早通勤...

中壢罷免里長成案 里長：不能淪為個人政治野心犧牲品

桃園市選舉委員會前天公告中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案成立，預計3月30日投票。王子林今再發公開信表示，過去1年多已...

苗栗市長補選 民進黨推徐筱菁、團結爭取改變

苗栗市長補選繼國民黨經民調初選由縣議員余文忠出馬，民進黨在今天宣布團結推派縣議員徐筱菁參選。徐筱菁說，苗栗市被視為藍營鐵...

去年春節青埔人潮破10萬 桃園交通局規畫交管防壅塞

春節將至，桃園市交通局預期青埔高鐵特區將是熱門走春景點，已針對周邊道路規畫交通管制。連假期間，青昇路往東中午12時至晚上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。