感謝辛勞 苗縣長鍾東錦發放福袋、祝各局處人員新年快樂

迎接農曆新年，苗栗縣長鍾東錦今天上午帶領幹部前往各局處發放新春福袋，慰問春節值班同仁，向大家賀年，感謝團隊過去1年在工作崗位上辛勞的付出，也提醒同仁過年期間務必注意保暖及身體健康，趁春節假期好好休息，年後回到崗位繼續保持熱忱服務鄉親。

鍾東錦上午在副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山、參議許滿顯、范陽添及行政處長許淑娥等人陪同下，依序前往衛生局、環保局、消防局、文觀局、警察局、稅務局、第二辦公大樓、第一辦公大樓向團隊員工拜年，縣長夫人陳美琦也現身向大家賀年，祝福新春愉快。

由於縣府財政並不寬鬆，鍾東錦上周參加縣議會同仁尾牙宴時曾表達，縣府是一個很大的團隊，雖然無法舉辦盛大尾牙宴、摸彩，但為了讓同仁有感，計畫今年中秋舉辦烤肉與大家同樂。他說，縣府任何政策及事情需要團隊齊心努力，才能讓苗栗更加進步、和諧，因此希望同仁們在縣府上班是幸福快樂，並且熱衷於工作，站在第一線以愉悅的心情服務鄉親，一定會讓鄉親有感。

他也期許大家都能充滿熱忱的服務，未來會持續與第一線的同仁多溝通交流，了解他們的所需及狀況，接下來過年期間也會帶領同仁到各鄉鎮的廟宇參拜祈福，並會準備福袋送給鄉親，歡迎大家來領福袋。