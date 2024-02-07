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感謝辛勞 苗縣長鍾東錦發放福袋、祝各局處人員新年快樂

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天上午偕夫人陳美琦與縣府幹部共同前往各局處發放新春福袋，慰問春節值班同仁，向大家賀年。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦今天上午偕夫人陳美琦與縣府幹部共同前往各局處發放新春福袋，慰問春節值班同仁，向大家賀年。圖／苗栗縣政府提供

迎接農曆新年，苗栗縣長鍾東錦今天上午帶領幹部前往各局處發放新春福袋，慰問春節值班同仁，向大家賀年，感謝團隊過去1年在工作崗位上辛勞的付出，也提醒同仁過年期間務必注意保暖及身體健康，趁春節假期好好休息，年後回到崗位繼續保持熱忱服務鄉親。

鍾東錦上午在副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山、參議許滿顯、范陽添及行政處長許淑娥等人陪同下，依序前往衛生局、環保局、消防局、文觀局、警察局、稅務局、第二辦公大樓、第一辦公大樓向團隊員工拜年，縣長夫人陳美琦也現身向大家賀年，祝福新春愉快。

由於縣府財政並不寬鬆，鍾東錦上周參加縣議會同仁尾牙宴時曾表達，縣府是一個很大的團隊，雖然無法舉辦盛大尾牙宴、摸彩，但為了讓同仁有感，計畫今年中秋舉辦烤肉與大家同樂。他說，縣府任何政策及事情需要團隊齊心努力，才能讓苗栗更加進步、和諧，因此希望同仁們在縣府上班是幸福快樂，並且熱衷於工作，站在第一線以愉悅的心情服務鄉親，一定會讓鄉親有感。

他也期許大家都能充滿熱忱的服務，未來會持續與第一線的同仁多溝通交流，了解他們的所需及狀況，接下來過年期間也會帶領同仁到各鄉鎮的廟宇參拜祈福，並會準備福袋送給鄉親，歡迎大家來領福袋。

苗栗縣長鍾東錦今天上午帶領幹部前往各局處發放新春福袋，慰問春節值班同仁，向大家賀年。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦今天上午帶領幹部前往各局處發放新春福袋，慰問春節值班同仁，向大家賀年。圖／苗栗縣政府提供

團隊 春節 福袋 鍾東錦

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