快訊

台糖豬肉複檢含瘦肉精是否開罰？ 曾文生暴怒強調1點：廠商會服氣嗎

台糖豬肉片瘦肉精來源成謎 專家點3追查方向：實驗室汙染機率偏低

年關前調整？27年歷史醫美保養品牌薇姿 線上線下服務減碼中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹高鐵夜間照明太暗 小黃陳情看不到行人來不及禮讓

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
勞動黨前新竹縣議員高偉凱指出，新竹高鐵站周遭路燈太暗，導致夜間視線不佳，尤其行人穿暗色系衣服時，很多計程車司機過了路口才發現行人，根本來不及禮讓。記者黃羿馨／攝影
勞動黨前新竹縣議員高偉凱指出，新竹高鐵站周遭路燈太暗，導致夜間視線不佳，尤其行人穿暗色系衣服時，很多計程車司機過了路口才發現行人，根本來不及禮讓。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長楊文科今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形，現轉職為小黃司機的勞動黨前新竹縣議員高偉凱也陳情，高鐵站周邊路燈昏暗，造成夜間行車視線不佳，許多司機行經路口看不見行人來不及禮讓。楊文科也當場允諾交旅處進行改善。交旅處也表示，將優先於行人密集路口加強照明，另研議設置按鈕式紅綠燈。

高偉凱指出，高鐵周遭太暗，照明不足、亮度不夠，導致夜間視線不佳，尤其行人穿暗色系衣服時，很多計程車司機過了路口才發現行人，根本來不及禮讓，有很多司機已被檢舉罰錢。

高偉凱也表示，尖峰時間高鐵站周遭民眾為接送親友常會並排停車，造成交通混亂，計程車司機一邊要注意車子，還要注意行人，希望縣府改善高鐵周遭照明，或靠近行人穿越道的停車格少1、2格，不然擋住視線，導致司機更晚才發現行人。

另名小黃司機也說，有些民眾為趕乘高鐵，過馬路時根本沒在注意前後來車，尤其夜間周遭太暗，司機在路口明明沒看到行人，等到穿越時才發現行人匆忙跑過來，根本來不及禮讓，加上行人穿越道沒有號誌，害許多司機差點與行人擦撞，還有的行人不走行人穿越道，直接跨越馬路，非常危險。

楊文科也當場允諾「我們來改善，有什麼問題隨時提出來」，並交辦新竹縣交通旅遊處進行改善。

交旅處長陳盈州表示，關於新竹高鐵站周遭路燈照明不夠情況，將優先於行人密集路口加強、增加照明，以維護行人安全；另外行人穿越道因目前沒有交通號誌，也將研議設置增設按鈕式紅綠燈，保障行人和駕駛安全。

至於靠近行人穿越道的停車格是否縮減，陳盈州表示，將了解問題後，再找相關單位會勘研議。

現轉職為小黃司機的勞動黨前新竹縣議員高偉凱陳情，高鐵站周邊路燈昏暗，造成夜間行車視線不佳，許多司機行經路口看不見行人來不及禮讓。記者黃羿馨／攝影
現轉職為小黃司機的勞動黨前新竹縣議員高偉凱陳情，高鐵站周邊路燈昏暗，造成夜間行車視線不佳，許多司機行經路口看不見行人來不及禮讓。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科（左二）今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形，現轉職為小黃司機的勞動黨前新竹縣議員高偉凱（右二）也陳情周遭路燈太暗等狀況。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科（左二）今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形，現轉職為小黃司機的勞動黨前新竹縣議員高偉凱（右二）也陳情周遭路燈太暗等狀況。記者黃羿馨／攝影
新竹高鐵站周遭行人穿越道目前沒有交通號誌，交旅處將研議設置增設按鈕式紅綠燈，保障行人和駕駛安全。記者黃羿馨／攝影
新竹高鐵站周遭行人穿越道目前沒有交通號誌，交旅處將研議設置增設按鈕式紅綠燈，保障行人和駕駛安全。記者黃羿馨／攝影

新竹 行人 車道

延伸閱讀

台糖瘦肉精風波 楊文科批「荒唐」中央應尊重地方

再增班！竹縣宣布自強國中改制完全中學 為技術型高中

新竹台大分院新竹醫院升格醫學中心 楊文科：品質再提升

影／楊文科頒發徐欣瑩、林思銘立委當選證書 2人首要都是向中央爭預算

相關新聞

桃捷綠線拚通車！ G09站「關鍵工程」春節前完工

捷運綠線G09站2021年5月起開工，陸續完成既有建物拆除、中間柱、連續壁及開挖支撐等工程。桃園市捷工局今天表示，為確保...

北桃4條國道客運申請退場 桃市府協調代駛至年底暫解危機

基北北桃1200月票上路，依賴大眾運輸通勤、通學的民眾變多，但有4家客運業者考量成本，分別向交通部公路局申請退出往返桃園...

217青埔環線搭乘率低 3月1日起微調、免費搭3個月

桃園217青埔環線公車去年9月開始試辦，不過搭乘率低，加上當時有民眾不斷反應，環線未行經桃園高鐵站，且末班車時間太早通勤...

高鐵春節加開461班次 楊文科視察新竹高鐵周邊交通

明起春節7天連假開始，新竹縣長楊文科今天上午前往新竹高鐵站視察春節疏運情形。楊文科指出，感謝高鐵公司在春節期間加開461...

中壢罷免里長成案 里長：不能淪為個人政治野心犧牲品

桃園市選舉委員會前天公告中壢區石頭里第3屆里長王子林罷免案成立，預計3月30日投票。王子林今再發公開信表示，過去1年多已...

苗栗市長補選 民進黨推徐筱菁、團結爭取改變

苗栗市長補選繼國民黨經民調初選由縣議員余文忠出馬，民進黨在今天宣布團結推派縣議員徐筱菁參選。徐筱菁說，苗栗市被視為藍營鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。