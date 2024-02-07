北桃4條國道客運申請退場 桃市府協調代駛至年底暫解危機

基北北桃1200月票上路，依賴大眾運輸通勤、通學的民眾變多，但有4家客運業者考量成本，分別向交通部公路局申請退出往返桃園、台北的國道路線營運，衝擊民生甚巨；桃園市政府邀中央官員與業者商談代駛到年底，雖找到暫時解決問題的方法，路線今年底前不會停駛，但治標不治本，副市長王明鉅為此呼籲中央重視，交通局也再度建議中央開放國道雙層巴士載客。

據了解，1200通勤月票上路後，雖然使用大眾運輸通勤的民眾增加，但尖峰時段去程與返程的載客人數落差甚大，早上是去程往台北的客運滿載、返程回桃園幾乎沒人坐，傍晚則是回桃園滿載、去台北沒人坐，載客兩極化讓業者幾乎是「開一班、虧一班」，加上新冠疫情過後司機難聘，人力成本增加，所以營運合約到期才陸續申請不續約。

如長榮客運「5203A」營運合約早在去年10月31日到期，經過協調，亞通客運加入協助長榮代駛至今年2月29日，但長榮仍決定2月底退場。

桃園市交通局指出，目前向公路局申請不續營的國道客運路線有長榮客運「5203A」、統聯客運「1662」、葛瑪蘭客運「1356」和桃園客運、三重客運共同經營「9005」，4條路線的經營權分別於去年10月、今年5月、6月和11月陸續到期。

由於事關民眾通勤通學問題，王明鉅5日邀中央官員與業者商討，找出暫時解決問題的方案，「5203A」3月起將由亞通客運與國光客運代駛，「1662」由台北區監理所協調統聯代駛至年底，葛瑪蘭也同意代駛「1356」至年底，「9005」因合約11月17日到期而另行研議。另外，葛瑪蘭代表也在會中反映，若調整路線合理成本及費率，將研議繼續經營。

王明鉅表示，國道客運運輸能量中斷，行政院通勤月票推動美意打折，呼籲交通部公路局提出有效方案，維持既有服務運輸能量，讓更多民眾願意搭乘大眾運輸。

桃園市交通局也建議中央研議相關補貼機制，改善駕駛員薪資待遇與工作條件，吸引更多民眾加入駕駛客運服務行列，或者研議引進外籍大客車駕駛員，或建議開放國道雙層巴士載客，以提高運量。