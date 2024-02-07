竹市灣潭地區自來水供水不穩 加速汰換自來水舊管線

新竹市北區延平路一段261巷附近灣潭地區因為自來水管線老舊，長年發生漏水、水壓不足問題，居民用水大不便。竹市府今天指出，市長高虹安在接獲陳情後，立即責成產發處與自來水公司協調，已確定朝檢修漏水及改善水管聯網兩大方向改善，去年底先增加延平路一段261巷進水量，並加速推動該區域汰換自來水管工程，解決居民困擾。

新竹市政府去年10月16日舉辦里長座談會時，接獲客雅里長蔡頴德反映灣潭地區自來水用水不穩，盼望市府解決多年來影響住戶用水的民生問題。高虹安認為「市民的大小事，都是市府的大事」，責成市府產發處會同自來水公司辦理會勘，研商解決方案。

市政府與自來水公司研議確定朝檢修漏水及改善水管聯網兩大方向改善，檢漏部分，鎖定延平路一段沿線區域，避免地下管線漏水，造成供水區域壓力下降；管網改善部分則是整體調配供水，增加尖峰時段用水量，提升當地供水服務品質。

產發處表示，在市府與自來水公司共同努力之下，自去年12月下旬起已增加延平路一段261巷的進水量，先行解決該地區水壓不足問題，同時著手規畫進行該區域汰換自來水管工程，更新擴大管線口徑，雙管齊下逐步提升當地的供水穩定性。