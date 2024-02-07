桃園棒球場 地方盼能成演唱會場地

樂天桃園棒球場去年底進行優化改善工程，3月底球季開打前可望完工，包括場地排水、夜間照明、外野看台等設備將煥然一新，地方也盼能成為大型演唱會場地，複製高雄成功模式。市府昨回應，球場改善後將有更多可能性，球團也正洽談「大咖」演唱會，但具體細節仍需討論，目前會先改善周邊停車問題因應未來人潮。

樂天桃園棒球場2009年完工後未曾大規模整修，除夜間照明不足、外野座位及地坪老舊，場地排水系統也難以符合最新國際球場標準。去年市府、樂天球團與中央共出資1.2億元推動改善工程，即將完工。

體育局昨表示，球場4日已開始回鋪草皮，是場地排水工程中的里程碑，完成回鋪後將養護75天，讓草皮根部向下扎根，形成足夠厚度增加緩衝、降低損壞機率。運動設施科股長湯婉珅表示，市府持續掌握施工進度，有信心在3月底球季開打前全數完工。

議員楊家俍說，球場問題提前解決是好消息，但受工程影響，過往職棒休賽期間，國內外明星到桃園球場辦演唱會盛況已不復見，演唱會經濟可為周邊商圈帶來錢潮，如紅髮艾德近期在高雄的演唱會就備受矚目；桃園年輕家庭多，本地市場大，球場又鄰近機場，有利吸引國際觀光客，市府應思考跨局處合作，舉辦演唱會等大活動，讓球場與在地共榮。

議員彭俊豪也呼籲市府更重視城市行銷，擬定配套，增加國際知名表演團體選擇桃園的意願。

「未來球場會有更多可能性。」副市長蘇俊賓表示，球場環境設施升級後，有助提升舒適度，會更受國際矚目，未來除體育賽事功能，也有增添其他娛樂活動空間，但使用方式和頻率需與球團討論。

體育局長許彥輝透露，目前和球團針對2025台灣燈會有初步討論，據悉球團也正接洽年底「大牌歌手」演唱會事宜，具體細節還需討論，如何不傷草皮也要克服。

許彥輝說，市府已多次召開跨局處會議規畫交通配套，包括協調停車場借給球場使用、解決路權問題，桃捷公司也會提供球迷優惠，希望在迎來人潮前，先改善長期交通亂象。