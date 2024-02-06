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拉拉山森林樂園「與森林共舞」藝術裝置亮相 春節走春欣賞
桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區遊客中心廣場，最近完成一座「與森林共舞」公共藝術裝置，頗為特別，農業部林業保育署新竹分署今天下午表示，「與森林共舞」公共藝術裝置，結合泰雅族傳統紅、黑、白圖騰色彩，勾勒出園區泰雅族名「R'ra」字樣，意喻「美好」「眺望」，春節假期，歡迎民眾踏青走春，欣賞新的公共藝術裝置，與歡迎遊客走春森林共舞。
拉拉山國家森林遊樂區位於中海拔1400到1900公尺霧林帶，終年雲霧繚繞，保留紅檜、臺灣扁柏形成巨木群原始林相，泰雅族語「拉拉」亦即「R'ra」，意即泰雅族人讚嘆之語，林業保育署新竹分署用來設置拉拉山國家森林遊樂區藝術裝置圖騰。
新竹分署表示，為提升拉拉山國家森林樂園遊客中心周邊美學環境，完成「與森林共舞」藝術裝置，由藝術家蘇福隆以「繚繞」作品發想，結合泰雅族傳統紅、黑、白圖騰色彩，勾勒出「R'ra」字樣創意，運用玻璃纖維強化水泥及馬賽克磚複合材料，打造鮮明、立體的公共藝術作品。
拉拉山國家森林遊樂區春節期間，除夕休園1天之外，其他時間正常開放和服務，歡迎民眾春節連假走進這片廣闊的巨木森林，看巨木、賞櫻走步道，欣賞「與森林共舞」藝術裝置作品，即日起至3月8日前，遊客只要前往拉拉山遊客中心與亮點獎手拿牌合影，上傳照片到指定LINE官方帳號，就能參加抽獎。
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