快訊

官司未了...媽媽嘴「最衰雇主」呂炳宏賠631萬判決遭廢棄 最高法院理由出爐

JASM新增豐田入股 台積電決定於熊本再擴建二廠

外國人遊日本買什麼？他花18萬日圓爆買UNIQLO 「隱藏式」服務曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拉拉山森林樂園「與森林共舞」藝術裝置亮相 春節走春欣賞

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
拉拉山國家森林遊樂區新完成「與森林共舞」作品，歡迎民眾走春欣賞。圖／林業保育署新竹分署提供
拉拉山國家森林遊樂區新完成「與森林共舞」作品，歡迎民眾走春欣賞。圖／林業保育署新竹分署提供

桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區遊客中心廣場，最近完成一座「與森林共舞」公共藝術裝置，頗為特別，農業部林業保育署新竹分署今天下午表示，「與森林共舞」公共藝術裝置，結合泰雅族傳統紅、黑、白圖騰色彩，勾勒出園區泰雅族名「R'ra」字樣，意喻「美好」「眺望」，春節假期，歡迎民眾踏青走春，欣賞新的公共藝術裝置，與歡迎遊客走春森林共舞。

拉拉山國家森林遊樂區位於中海拔1400到1900公尺霧林帶，終年雲霧繚繞，保留紅檜、臺灣扁柏形成巨木群原始林相，泰雅族語「拉拉」亦即「R'ra」，意即泰雅族人讚嘆之語，林業保育署新竹分署用來設置拉拉山國家森林遊樂區藝術裝置圖騰。

新竹分署表示，為提升拉拉山國家森林樂園遊客中心周邊美學環境，完成「與森林共舞」藝術裝置，由藝術家蘇福隆以「繚繞」作品發想，結合泰雅族傳統紅、黑、白圖騰色彩，勾勒出「R'ra」字樣創意，運用玻璃纖維強化水泥及馬賽克磚複合材料，打造鮮明、立體的公共藝術作品。

拉拉山國家森林遊樂區春節期間，除夕休園1天之外，其他時間正常開放和服務，歡迎民眾春節連假走進這片廣闊的巨木森林，看巨木、賞櫻走步道，欣賞「與森林共舞」藝術裝置作品，即日起至3月8日前，遊客只要前往拉拉山遊客中心與亮點獎手拿牌合影，上傳照片到指定LINE官方帳號，就能參加抽獎。

拉拉山國家森林遊樂區新完成「與森林共舞」作品，歡迎民眾走春欣賞。圖／林業保育署新竹分署提供
拉拉山國家森林遊樂區新完成「與森林共舞」作品，歡迎民眾走春欣賞。圖／林業保育署新竹分署提供
拉拉山國家森林遊樂區新完成「與森林共舞」作品，歡迎民眾走春欣賞。圖／林業保育署新竹分署提供
拉拉山國家森林遊樂區新完成「與森林共舞」作品，歡迎民眾走春欣賞。圖／林業保育署新竹分署提供

拉拉山 森林遊樂區 泰雅族

延伸閱讀

故宮南院春節不打烊3檔展覽 神龍現身感受年節氣氛

北市動物之家春節連6休 小心爆竹煙火聲驚嚇毛小孩

因應春節香客湧入 白沙屯拱天宮周邊實施交管

春節基期效應...1月CPI年增率大降到1.79%、七個月最低

相關新聞

竹科旺宏電子歲修噴白煙出包 消防局稽查揪出這缺失

新竹科學園區高翠路街道1月27日晚間有不明煙霧氣體瀰漫，伴隨瞬間巨大聲響，引發高峰里民恐慌，擔心是危險物質洩漏。市府環保...

獨／桃園棒球場拚3月重生 「大咖演唱會」有譜？市府回應了

樂天桃園棒球場去年底進行優化改善工程，桃園市府今表示，全數工程可望3月底球季開打前完成，包括場地排水、夜間照明、外野看台...

拉拉山森林樂園「與森林共舞」藝術裝置亮相 春節走春欣賞

桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區遊客中心廣場，最近完成一座「與森林共舞」公共藝術裝置，頗為特別，農業部林業保育署新竹分署...

竹科旺宏電子氣體外洩惹民怨 科管局調查出爐允加強巡查

1月27日晚間位於新竹科學園區的旺宏電子測試廠突然傳出巨響，與噴發白煙至住宅區街道，引發高峰里民恐慌，地方昨晚舉辦協調會...

桃園春聯「龍來桃喜」引戰不吉利 綠民代：張善政參考鄭文燦想法

桃園市政府今年推出「龍來桃喜」春聯在網路戰翻，有人認為台語諧音不吉利，但也有人搶收藏；由於行政院副院長、桃園前市長鄭文燦...

桃園兒童美術館4月試營運 知名插畫家操刀首波展覽

桃園市兒童美術館將於今年4月3日起試營運，首展特別邀請知名插畫家鄒駿昇操刀，主題為「探險未來」以城市紋理探索，作為兒童身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。