拉拉山森林樂園「與森林共舞」藝術裝置亮相 春節走春欣賞

桃園市復興區拉拉山國家森林遊樂區遊客中心廣場，最近完成一座「與森林共舞」公共藝術裝置，頗為特別，農業部林業保育署新竹分署今天下午表示，「與森林共舞」公共藝術裝置，結合泰雅族傳統紅、黑、白圖騰色彩，勾勒出園區泰雅族名「R'ra」字樣，意喻「美好」「眺望」，春節假期，歡迎民眾踏青走春，欣賞新的公共藝術裝置，與歡迎遊客走春森林共舞。

拉拉山國家森林遊樂區位於中海拔1400到1900公尺霧林帶，終年雲霧繚繞，保留紅檜、臺灣扁柏形成巨木群原始林相，泰雅族語「拉拉」亦即「R'ra」，意即泰雅族人讚嘆之語，林業保育署新竹分署用來設置拉拉山國家森林遊樂區藝術裝置圖騰。

新竹分署表示，為提升拉拉山國家森林樂園遊客中心周邊美學環境，完成「與森林共舞」藝術裝置，由藝術家蘇福隆以「繚繞」作品發想，結合泰雅族傳統紅、黑、白圖騰色彩，勾勒出「R'ra」字樣創意，運用玻璃纖維強化水泥及馬賽克磚複合材料，打造鮮明、立體的公共藝術作品。