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竹科旺宏電子歲修噴白煙出包 消防局稽查揪出這缺失

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市消防局今天到旺宏電子稽查，發現二氧化碳設備還在測試中，仍未連動。圖／竹市府提供
新竹市消防局今天到旺宏電子稽查，發現二氧化碳設備還在測試中，仍未連動。圖／竹市府提供

新竹科學園區高翠路街道1月27日晚間有不明煙霧氣體瀰漫，伴隨瞬間巨大聲響，引發高峰里民恐慌，擔心是危險物質洩漏。市府環保局稽查確認為竹科旺宏電子歲修造成，氣體對人體無立即性危害，並要求業者限期改善；市府消防局今到場稽查，則發現該廠二氧化碳設備仍未連動，已依消防法開立限期改善通知單，明天將複查。

立委鄭正鈐昨天針對旺宏電子氣體外洩事件召開地區協調會，與會居民擔憂居住安全，紛紛提出多項空氣汙染防制問題。市長高虹安說，已特別指示市府環保局加強科學園區排放汙染氣體稽查，並要求消防局加強園區內各廠商完善消防安全設備檢測。

竹市府環保局指出，稽查人員1月27日獲報後，當晚8點到旺宏電子執行入廠查核，發現當天為歲修工程，經以手持式粒狀汙染物偵測儀及光離子偵測器測得空氣中PM2.5：74ug/m3、PM10：96ug/m3、VOCs：3.34ppm與周邊空品監測一致無異常，應對人體無立即性危害，但已要求業者限期改善，並加強自主管理與通報應變。

旺宏電子在現場也承諾將改善並加強通報設施，對外排氣管線遷移、新增排放偵測與警報、錄影裝置監控及建立社區鄰里溝通管道等，如有事故或依法應通報情事，旺宏電子也允諾將同時通知里長辦公室，及時應變以降低民眾疑慮或恐慌。

消防局說明，竹市從2019年接管科學園區消防業務後，即積極協助及輔導園區內場所各項消防安全工作，近年各項檢查皆無查獲違規，最後一次檢查為去年12月14日，各消防安全設備、檢修申報、防火管理等均符合規定。

不過，旺宏電子此次歲修人為疏失造成異常排放二氣化碳滅火設備，噴出大量白煙到戶外住宅區街道，消防局期間多次詢問旺宏電子時，廠商卻仍遲遲未主動告知原因，僅表明還在查，直到昨晚協調會，消防局才得知旺宏電子說明事發原因與消防設備有關，消防局今天稽查確認該二氧化碳設備迄今仍未連動，已要求改善並於明天複查。

消防局指出，廠商在事發後消防設備仍未完善，已經違反消防法第37條第1項第2款，若經通知限期改善，屆期未改善，處場所管理權人2萬元以上、30萬元以下罰鍰。

高虹安說，已經責成環保局對可能異味汙染來源進行全天候的24小時加強管制及科技執法，提高非上班時間稽查頻率次數。園區內各廠區業者若查有違反空氣污染防制法，環保局將依規定進行裁處，情節重大者，得令其停工或停業。民眾可洽環保局空氣污染及噪音防制科03-5368920分機2017、2005。

新竹市消防局今天到旺宏電子稽查，發現二氧化碳設備還在測試中，仍未連動。圖／竹市府提供
新竹市消防局今天到旺宏電子稽查，發現二氧化碳設備還在測試中，仍未連動。圖／竹市府提供

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