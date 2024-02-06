竹科旺宏電子氣體外洩惹民怨 科管局調查出爐允加強巡查

1月27日晚間位於新竹科學園區的旺宏電子測試廠突然傳出巨響，與噴發白煙至住宅區街道，引發高峰里民恐慌，地方昨晚舉辦協調會。業者強調沒有缺失、符合標準，但仍讓居民難以接受，新竹科學管理局經調查確認氣體對人體無害，允諾未來將與台電協調、提前通報歲修事宜，同時也將加強人工巡查，若發現異味即刻稽查、輔導。

立委鄭正鈐昨晚舉辦旺宏電子廠房氣體外洩案地區協調會議，除了旺宏電子、竹科管理局與市府派代表出席，多名民代、居民都到場關心。高峰里長郭朋鑫說，突發事件造成居民恐慌，若是歲修應提前告知，也希望科管局能有統一窗口事先向地方說明。

郭朋鑫也提到，竹科鄰近地區仍不時會聞到異味，他也呼籲科管局等相關單位能架設高精密的偵測儀器，或是加強人工巡查，並希望能提供居民每兩年免費健檢一次。

科管局說明，事後調查了解是該廠正在歲修保養，有六瓶鋼瓶安全閥件復歸異常導致噴發出二氧化碳，加上啟動安全機制才會噴到戶外，二氧化碳進而變為水蒸氣。由於該廠為IC測試廠，並無擺放有害化學物品，僅少量擦拭用乙醇，氣體對人體並無害。

至於如何杜絕類似事件發生？科管局環安組副組長殷志鴻說，屬於特殊性作業廠別歲修時才需要通報，一般廠區並不需要，不過因為廠房歲修會需要搭配台電歲修期程，也因此未來會科管局會向台電接洽並提前向里長告知歲修，屆時將有廠商整備設備。