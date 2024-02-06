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桃園春聯「龍來桃喜」引戰不吉利 綠民代：張善政參考鄭文燦想法

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府今年推出「龍來桃喜」春聯，民進黨桃園市議員余信憲指市長張善政連春聯都參考前市長鄭文燦的想法。本報資料照片
桃園市政府今年推出「龍來桃喜」春聯，民進黨桃園市議員余信憲指市長張善政連春聯都參考前市長鄭文燦的想法。本報資料照片

桃園市政府今年推出「龍來桃喜」春聯在網路戰翻，有人認為台語諧音不吉利，但也有人搶收藏；由於行政院副院長、桃園前市長鄭文燦也用過「桃喜」2字，立委謝龍介的侄子謝克洋諷拿此做文章的民進黨桃園市議員「造反了」，稱不知道怎麼監督市政就開始亂打一通。民進黨桃園市議員余信憲則反擊，原來張善政連春聯都參考鄭文燦的想法。

桃園市政府今年1月19日發表龍年春聯，張善政指「龍來討喜」寓意龍年民眾生活越來越好，也取閩南語「攏來」諧音，希望大家都到桃園來，感受桃園的快樂喜慶氣氛。

不過，網路上有民眾稱「桃喜」台語諧音類似「討死」，會觸霉頭。桃園市無黨籍議員余北辰在臉書稱服務處沒有這張春聯，請大家不用去服務處領，民進黨議員黃瓊慧也留言稱「這諧音真的超不吉利」；對此，國民黨議員黃敬平認為可能是于不諳台、客語才會誤解。同黨議員凌濤也說「政治操作大可不必」，並指桃園過去綠營執政曾推「桃喜滿園」春聯，鄭文燦跟蔡英文總統還一起發紅包。

民進黨桃園市議員余信憲表示，春聯賀詞吉利不吉利跟火鍋該不該加芋頭一樣，答案見仁見智，不過藍營網軍翻出鄭文燦舊照，他才知道原來張善政連春聯都參考鄭文燦的想法，「善政真的很肯定文燦」。

桃園市政府今年推出「龍來桃喜」春聯，民進黨桃園市議員余信憲指市長張善政連春聯都參考前市長鄭文燦的想法。本報資料照片
桃園市政府今年推出「龍來桃喜」春聯，民進黨桃園市議員余信憲指市長張善政連春聯都參考前市長鄭文燦的想法。本報資料照片

張善政 春聯 桃園 議員 鄭文燦

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