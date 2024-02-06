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桃園春聯「龍來桃喜」引戰不吉利 綠民代：張善政參考鄭文燦想法
桃園市政府今年推出「龍來桃喜」春聯在網路戰翻，有人認為台語諧音不吉利，但也有人搶收藏；由於行政院副院長、桃園前市長鄭文燦也用過「桃喜」2字，立委謝龍介的侄子謝克洋諷拿此做文章的民進黨桃園市議員「造反了」，稱不知道怎麼監督市政就開始亂打一通。民進黨桃園市議員余信憲則反擊，原來張善政連春聯都參考鄭文燦的想法。
桃園市政府今年1月19日發表龍年春聯，張善政指「龍來討喜」寓意龍年民眾生活越來越好，也取閩南語「攏來」諧音，希望大家都到桃園來，感受桃園的快樂喜慶氣氛。
不過，網路上有民眾稱「桃喜」台語諧音類似「討死」，會觸霉頭。桃園市無黨籍議員余北辰在臉書稱服務處沒有這張春聯，請大家不用去服務處領，民進黨議員黃瓊慧也留言稱「這諧音真的超不吉利」；對此，國民黨議員黃敬平認為可能是于不諳台、客語才會誤解。同黨議員凌濤也說「政治操作大可不必」，並指桃園過去綠營執政曾推「桃喜滿園」春聯，鄭文燦跟蔡英文總統還一起發紅包。
民進黨桃園市議員余信憲表示，春聯賀詞吉利不吉利跟火鍋該不該加芋頭一樣，答案見仁見智，不過藍營網軍翻出鄭文燦舊照，他才知道原來張善政連春聯都參考鄭文燦的想法，「善政真的很肯定文燦」。
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