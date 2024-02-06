桃園棒球場拚3月重生 可望打造「演唱會據點」吸客？副市長回應

樂天桃園棒球場去年底進行優化改善工程，桃園市府今表示，全數工程可望3月底球季開打前完成，包括場地排水、夜間照明、外野看台等設備將煥然一新。地方則盼球場打造為大型演唱會據點，複製高雄成功模式。副市長蘇俊賓回應，球場改善後將有更多可能性，會持續與樂天球團討論。體育局也說會改善周邊停車問題，因應未來人潮。

樂天桃園棒球場2009年完工後未曾大規模整修，除夜間照明不足、外野座位及地坪老舊，場地排水系統也難以符合最新國際球場標準。去年經市政府、樂天球團與中央合作，3方共出資1.2億元推動改善工程。

體育局今透露，球場4日已開始回鋪草皮，是場地排水工程中的里程碑，完成回舖後將進行75天養護期，讓草皮根部向下扎根，形成足夠厚度增加緩衝、降低損壞機率。運動設施科股長湯婉珅表示，市府持續掌握施工進度，有信心在3月底球季開打前，全數工程如期如質完成。

議員楊家俍說，桃園球場問題提前解決，對球員及球迷都是好消息，但受工程影響，過往職棒休賽期間，國內外大咖明星到桃園球場舉辦演唱會的盛況已不復見。

楊家俍直言，演唱會經濟可為周邊商圈帶來錢潮，如紅髮艾德近期在高雄的演唱會就備受矚目；桃園年輕家庭多，本地市場大，球場又鄰近機場，有利吸引國際觀光客，市府應思考跨局處合作，鬆綁管理手段，推動球團與周邊商圈異業合作，並舉辦演唱會等大型活動，讓球場與在地共生共榮。

議員彭俊豪也說，桃園展演場地越來越多，但棒球場仍有不可取代之處，球場修復完成後，市府應更重視城市行銷，擬定相關配套，增加國際知名表演團體選擇桃園的意願。

「未來球場會有更多可能性。」蘇俊賓表示，球場環境設施升級後，除有助提升觀看球賽時的舒適度，球場也會更受國際矚目，未來除體育賽事功能，也有增添其他娛樂活動的空間，但使用方式和頻率需再與球團討論。