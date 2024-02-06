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YouBike 2.0E能否騎人行道？桃北不同制 一線之隔恐觸法

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園YouBike 2.0E上路，並開放騎乘至雙北市租還，不過相對新北市境內禁止騎乘在人行道，桃園暫未跟進，民眾憂心兩市鄰近卻不同制，使用者一不小心恐觸法。圖／市府提供
桃園YouBike 2.0E上路，並開放騎乘至雙北市租還，不過相對新北市境內禁止騎乘在人行道，桃園暫未跟進，民眾憂心兩市鄰近卻不同制，使用者一不小心恐觸法。圖／市府提供

桃園YouBike 2.0E電動輔助車陸續上路，今年底前預估將達1500輛，並開放騎乘至雙北市租還，不過2.0E最高時速25公里，相對新北市境內禁止騎乘在人行道，桃園暫未跟進，民代憂心兩市鄰近卻不同制，使用者一不小心恐觸法。桃園市交通局回應，將持續觀察狀況，若有必要將調整作法。

桃園市今年2月啟用YouBike2.0E，初步規畫投入600輛分散在400多個站點，預計年底前會達到1500輛，民眾在桃園市租用後可騎乘至雙北市借還，並以桃園市費率計費。

由於電輔車時速最高可達25公里，擔心影響行人安全，新北市交通局上周宣布，YouBike2.0E在新北市境內禁止騎乘在人行道上，違者將依道路交通管理處罰條例，處1200元以上、3600元以下罰鍰。桃園市政府則考量，桃園人行道面積不如雙北，目前決定暫不跟進開罰。

龜山區議員陳雅倫今指出，電輔車最高時速可達25公里，若無相關法規規範，恐將造成人車爭道，若小朋友或長輩走在人行道上遭撞，後果不堪設想；此外，桃園與新北只有一線之隔，屬於同一個生活圈，兩市法規不同，除安全疑慮以外，也會造成民眾混淆。

議員李宗豪說，桃園人行道面積遠不如雙北，對行人保障不足，理應對電輔車應進一步規範，避免造成事故，建議市府應多加宣傳電輔車不能騎上人行道，並在桃園的人行道應設立禁騎電輔車的標示，保障行人安全。

交通局長張新福回應，據微笑單車公司統計，去年桃園YouBike事故共225件，以騎乘次數1344萬8618來看，事故率僅0.0017%，基本上YouBike發生事故的機率微乎其微。

張新福說，桃園人行道確實較窄小、面積也不多，基本上單車都是騎在一般車道上，因此決議暫不跟進新北作法；桃園YouBike 2.0E剛於2月上路，市府會持續觀察實施狀況，若有必要會再與新北市府協調，研議是否跟進。

YouBike YouBike 2.0 桃園

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