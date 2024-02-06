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桃園永安漁港過年人潮湧 警出一招民眾預知避免大塞車
春節連假期間自2月8至14日為期7天，許多民眾已規畫返鄉及出遊行程，桃園楊梅警分局針對轄內各交通要道、交流道、傳統市場、賣場及觀光景點等處規畫警力及義交加強春節期間交通疏導。其中知名景點永安漁港每年都吸引不少人前往觀光，楊梅警與永安漁港觀光魚市內在地商家推出永安漁港即時影像QRCODE貼紙，讓民眾即時知道當地人車潮狀況。
本次春節連假期間預計自2月10至13日初一至初四陸續出現出遊車潮，新屋永安漁港及海螺文化體驗園區向來都是民眾前往出遊觀光的景點之一，楊梅警分局本次結合永安漁港觀光魚市內在地商家，於上月27日起發放永安漁港即時影像QRCODE貼紙，民眾掃描貼紙上的QRCODE就可以連線至永安漁港即時影像網站，即時查看永安漁港南岸停車場容量、周邊路況及人潮，使民眾在前往漁港前能更加清楚，即時規劃路線及行程，避開壅塞時段。
警方表示，過年期間前往永安漁港的民眾北上可由台61線、台15線左轉中山西路三段前往、南下則由台61線、台15線右轉中山西路三段前往漁港南岸停車場，如南岸停車場容量達8成時，警方將管制車輛進入並引導車輛前往北岸停車場及台61線高架下方停車場台61線平面道路與濱海路永安段455巷口旁，請民眾保持耐心並配合警察同仁們的指揮。
楊梅警察分局也提醒民眾，春節期間出遊可收聽廣播也可利用1968等APP程式或分局FACEBOOK粉絲專業掌握即時路況，避開壅塞路段；另年假期間親友相聚餐敘多，請勿酒後開車，尊重行人路權，小心駕車，才能有個順暢、平安又開心的旅遊行程。
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