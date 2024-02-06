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桃園「龍來桃喜」春聯意外爆紅 張善政親簽版加碼送

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市春聯「龍來桃喜」意外爆紅，桃園市議員凌濤（右）今加碼市長張善政（左）親筆簽名版發送。圖／凌濤提供
桃園市春聯「龍來桃喜」意外爆紅，桃園市議員凌濤（右）今加碼市長張善政（左）親筆簽名版發送。圖／凌濤提供

桃園市政府今年推出「龍來桃喜」春聯，卻被市議員于北辰指「桃喜」台語諧音似「討死」觸霉頭，引發討論。國民黨桃園市議員凌濤今指，經有心人士刻意操作，市府春聯反而被搶拿一空，他已立即向市府追加，今早還邀市長張善政親筆簽名10份，表示要分送給在他臉書上留言的網友。

凌濤表示，桃園是討人喜歡、充滿喜氣的城市，承載龍年的滿滿祝福，第一次聽到有人說「討喜」有正面之外的涵義，只能說負面思考會帶來負面解讀，拿大家生活的桃園市來做政治操作，真的是大可不必。

凌濤也說，「桃喜」不是哪家專利，是代表桃園的喜氣，前市長鄭文燦、蔡英文總統2016年來桃園發春聯，採用的就是「桃喜」當頭，如今擔任行政院副院長的鄭文燦有「這些不認真的泛綠民代扯後腿真是不值」。

市府新聞處長羅楚東今說，「桃喜」原本就是吉祥話，不應該導引為不吉利的諧音操作，更何況，讀音與指涉的語彙讀音完全不同，市府單純希望以吉祥話祝福市民，相信多數市民都會感受到張善政市長與市府的誠意。

凌濤 春聯 桃園

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