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雪霸春節期間「不打烊」 安排歌舞、林道賞景等活動

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸國家公園管理處春節期間服務不打烊，園區所轄5處展館除2月9日除夕休館，其餘時間都照常開放並持續提供服務。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處春節期間服務不打烊，園區所轄5處展館除2月9日除夕休館，其餘時間都照常開放並持續提供服務。圖／雪霸國家公園管理處提供

雪霸國家公園管理處春節期間服務不打烊，園區所轄5處展館除2月9日除夕休館，其餘時間都照常開放並持續提供服務，雪管處邀大家一同探訪雪霸國家公園，感受自然原舞的躍動，徜徉大自然懷抱。

雪管處指出，春節期間汶水、武陵遊客中心服務時間自上午9時至下午5時，觀霧山椒魚生態中心、雪見遊客中心及二本松解說站服務時間自上午9時至下午4時30分，並提供新春限定活動，陪大家開心過好年。

2月11至13日（初二至初四）汶水遊客中心辦「雪霸風華 原舞躍動」原住民傳統歌舞展演；2月12至13日（初三至初四）雪見遊客中心辦「泰雅原舞雪見傳情」原住民傳統歌舞展演，邀大家共賞原住民音樂與舞蹈之美。

2月12至13日（初三至初四）觀霧山椒魚生態中心辦「映像觀霧」 春節觀霧步道賞景趣活動，邀遊客漫步林道間，感受自然之美並學習生態知識。

雪管處表示，「山椒魚帶我遊觀霧」暑期生態解說系列活動及「遇見雪霸．漫遊雪見」榮獲去年觀光亮點獎；配合交通部觀光署「2023觀光亮點壯遊記」活動，觀霧山椒魚生態中心及雪見遊客中心設置活動手拿牌，歡迎民眾到場與手拿牌合影，可依觀光署網站公告的活動資訊參加投件及抽獎。

春節期間如遇交通堵塞，雪管處將於觀霧、雪見遊憩區重要節點設置交管勤務，視車流進行交通疏導與資訊轉知。武陵遊憩區配合武陵農場櫻花季，2月8日至29日實施入園管制，請民眾配合交通疏運相關措施，如未取得車輛通行證者請勿進入中124線道，避免交通受阻，櫻花季交通疏運措施請至公路局官網查詢。

雪管處表示，雪霸國家公園部分聯外林道狹窄且偶有零星落石及倒木，籲請到訪遊客留意行車安全，如聯外道路遇緊急事故而中斷，將於雪管處官網、臉書粉絲頁即時公告相關資訊。相關諮詢電話：汶水遊客中心037-996100分機 850；武陵遊客中心04-25901350；觀霧山椒魚生態中心037-276300；雪見遊客中心037-962188。

雪霸國家公園管理處春節期間服務不打烊，園區所轄5處展館除2月9日除夕休館，其餘時間都照常開放並持續提供服務。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處春節期間服務不打烊，園區所轄5處展館除2月9日除夕休館，其餘時間都照常開放並持續提供服務。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處春節期間服務不打烊，園區所轄5處展館除2月9日除夕休館，其餘時間都照常開放並持續提供服務。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處春節期間服務不打烊，園區所轄5處展館除2月9日除夕休館，其餘時間都照常開放並持續提供服務。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處春節期間服務不打烊，園區所轄5處展館除2月9日除夕休館，其餘時間都照常開放並持續提供服務。圖／雪霸國家公園管理處提供
雪霸國家公園管理處春節期間服務不打烊，園區所轄5處展館除2月9日除夕休館，其餘時間都照常開放並持續提供服務。圖／雪霸國家公園管理處提供

春節 櫻花季 武陵農場

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