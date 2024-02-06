竹市學校總量限制修法完成　居住事實查核成重點

新竹市今年共有5間總量管制學校，由於近年竹市人口大幅成長，學生人數增加迅速，在學校數量有限情況下，市府今指出，已參考各縣市作法修正竹市班級總量限制辦法草案，並正式發布，修正內容包括總量限制學校應成立入學審查委員會；學生至國外或大陸地區就學者，應辦理轉出，不得占用名額；關總量限制學校應與學區里長、鄰長、戶政單位建立查核網絡，維護學區學童就近就學權益，希望藉此落實居住事實查核。

教育處說明，新竹市今年總量學校有光武國中、竹光國中、培英國中、三民國小及關埔國小。近年竹市人口大幅成長，學生人數增加迅速，為妥善分配教育資源，市府召開多次學區公聽會，傾聽民意並參考各縣市作法，修正竹市班級總量限制辦法草案，兌現「校校均質」承諾，未來將有效規範學校空間、學生人數、入學資格。

教育處解釋，這次修法重點，在於總量限制學校將依法成立入學審查委員會，專責處理學生入學事宜，由管制學校組成查核小組，結合學區里（村）長、鄰長及戶政單位人員等網絡單位，適時進行家訪，進行居住事實查核，配套措施包括辦理保險及相關安全措施、核給承辦業務教職員工公（差）假登記、課務調整及補休，以及核給承辦業務教職員工嘉獎獎勵等。

教育處指出，各縣（市）政府均已訂定新生分發入學及總量限制相關規定，近期修正縣市包含「台北市公立國民小學新生分發及入學辦法」、「新北市公立國民小學新生分發及入學作業要點」、「桃園市市立國民中小學實施學校規模總量管制作業要點」及「新竹縣國民中小學班級數總量管制暨學生入學實施要點」等。

這次修法依據「新竹市國民中小學學區劃分及新生分發入學辦法」第三條規定訂定，修正條文為，總量限制學校應成立入學審查委員會，各校應訂定作業規定，且為嚴格審查總量學校居住事實，入學當年度同一門牌號碼分發總量學校以一人為限。

另外，也新增新生登記分發時應持相關資料，以利居住事實查核。學生至國外或大陸地區就學者，應辦理轉出，不得占用名額。總量限制學校應與學區里長、鄰長、戶政單位建立查核網絡，以維護學區學童就近就學權益。

國民黨議員吳旭豐指出，法規雖然修訂了，要落實可能還會有些難處，例如市府要如何讓家長同意做家訪？若經查核不符合居住事實，該名學生要如何配套去其他學校？學校如何真實查核，會不會有人力影響及問題，今天法規雖訂出來，但還看不出實際上如何執行。

民進黨議員楊玲宜認為，修訂學校總量管制是治標不治本，一來無法有效解決就近入學以及學童就讀校舍教室不足供給面的問題，二來無法確保居住事實查核是否具體落實執行。

時代力量議員蔡惠婷表示，樂見市府對於總量限制的修法有進展，但查核辦法上的實務操作，並未看到更多詳細明訂，恐造成執行面困難，另外，由於總量管制學校要負擔居住事實查核，學校是否有足夠的人力與時間可以完成查訪，也需要市府對學校提供協助，切勿將重擔完全交由學校負責。