縣府旁萬善廟陰暗老舊 竹北市公所560萬打造綠帶走廊

春節將近，許多民眾都會利用春節期間到廟宇祈求平安，不過新竹縣竹北市北崙里長洪燕卿指出，鄰近縣府和光明商圈的萬善廟因廣場地坪年久失修，樹又密集陰暗，道路破碎嚴重影響行人及民眾通行安全，讓許多民眾不敢前往。竹北市公所也在農曆年前，投入560萬經費改善廣場地坪，如今萬善廟明亮安全，參拜和散步民眾也增多。

洪燕卿指出，位於縣政九路與光明三路交叉口的萬善福神廟是當地民眾的信仰中心，因鄰近新竹縣政府、文化公園，往來人潮多、使用率高，不過因廣場地坪年久失修，植樹也因種得密集遮住燈照，導致廟宇周遭陰暗，還有街友聚集，許多民眾因此不敢靠近，廟宇的鐵皮屋頂也老舊破洞。

竹北市長鄭朝方也表示，萬善福神廟廣場前地坪老舊，卵石步道對於輪椅族及嬰兒車不友善，鋪面樹根亂竄，材質混亂交錯，此外，路燈本來就設置過少照明不足，又加上樹幅過大遮住燈照，夜間陰暗成為治安死角，而無障礙設施亦不符合規範，因此竹北市公所針對問題完成廣場地坪改善工程，以達人本城市之目標。

鄭朝方表示，改善工程包含敲除卵石步道，並移除既有石桌椅增加通行空間，同時將廣場四周鋪設壓花地坪，並把擋路花台敲除，新增9組景觀照明燈具及增加排水溝渠，公共家具重新配置等面向改善，一次排除問題，並於年前竣工啟用，為往來通行的市民與來廟裡祈福的民眾獲得安全舒適的人本友善空間。