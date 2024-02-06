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綠批4900萬桃園燈會做不出主燈？ 桃市府：鄭文燦的燈會也沒主燈

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會民進黨團今天開記者會，質疑桃園市政府花4900萬元辦燈會未能符合民眾期待。記者陳俊智／攝影
桃園市議會民進黨團今天開記者會，質疑桃園市政府花4900萬元辦燈會未能符合民眾期待。記者陳俊智／攝影

2024桃園燈會2月21日在桃園區虎頭山創新園區與南昌森林公園登場，由於活動沒有生肖主燈，引發議論。桃園市議會民進黨團今開記者會，質疑燈會沒生肖主燈，串聯2燈區的桃林鐵路步道設施鏽蝕破損，也有安全疑慮，花4900萬元預算不符民眾期待。桃市府觀光旅遊局表示，桃園前市長鄭文燦主政時的2019、2020和2022年燈會也沒有生肖主燈；至於沿途設施鏽蝕損毀問題，養工處將在活動舉辦前全面檢視及修繕。

民進黨桃園市議員林志強與黃瓊慧批評，燈會沒有主燈「如同便當沒有主菜」，漢服走秀也看不出與地方人文有何連結；議員陳雅倫、魏筠和張肇良等人指燈會預算總額有4900萬元，其中2776萬元用於燈組設計與製作，「竟然連1個主燈都做不出來」，要求市府說明經費詳細運用情況，結果只也有粗略解釋，令人無法接受。

張肇良表示，市府稱主燈後續會有回收及移置維護管理問題，但這個說法是在模糊焦點，主燈不一定要保留，過去的主燈不盡然都是移置保存，有些主燈架構的鋼筋拆除還可以賣錢。

不過，觀旅局長周伯吟說，桃園過去2019、2020、2022年辦理燈會也沒有生肖主燈，市府今年請國內外知名藝術家設置大型燈組，每一組燈都可以當主燈，而且還有燈光秀，相信民眾到了現場一定會流連忘返。

另外，黃瓊慧與陳雅倫也指，串聯2個燈區的桃林鐵路步道維護不周，虎頭山假日花市附近的步道護欄鏽蝕破洞無人修，該段步道又在南崁溪床上，夜間視線不佳，萬一小朋友沒注意，撞上護欄踩空，後果不堪設想。

觀旅局表示，桃林鐵路因空間較窄，為避免人潮壅塞堵住動線，活動舉行時只會設置指引燈和氛圍燈，造型燈飾主要還是集中在2個燈區。關於沿途設施鏽蝕損毀問題，市府內部以召開會議，養工處會在活動舉辦前全面檢視及修繕。

串聯桃園燈會2燈區的桃林鐵路護欄鏽蝕破損，桃園市議員黃瓊慧與陳雅倫認為有安全疑慮。記者陳俊智／翻攝
串聯桃園燈會2燈區的桃林鐵路護欄鏽蝕破損，桃園市議員黃瓊慧與陳雅倫認為有安全疑慮。記者陳俊智／翻攝
串聯桃園燈會2燈區的桃林鐵路護欄鏽蝕破損，桃園市議員黃瓊慧與陳雅倫認為有安全疑慮。記者陳俊智／翻攝
串聯桃園燈會2燈區的桃林鐵路護欄鏽蝕破損，桃園市議員黃瓊慧與陳雅倫認為有安全疑慮。記者陳俊智／翻攝

桃園 燈會 生肖

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