影／超壯觀！68萬枚1元硬幣打造金身 「錢龍」今亮相

即將迎來農曆龍年，新竹市香山區太初玄清宮今年適逢建廟25年，運用新台幣1元硬幣製作「錢龍有春」，前後歷時2個月時間打造，今天在市長高虹安等人見證下亮相。製作者為米龍藝術大師葉峻男，他率領團隊嘗試上百次，終於克服硬幣平滑不易堆疊的特性形塑而成，歡迎民眾造訪庇佑來年平安健康、財運亨通。

太初玄清宮為透過專案輔導合法化道教寺廟，由主委葉金進夫婦和信眾們一手創建，宮廟長期關懷弱勢、協辦政府活動，也贊助支持傳統藝術表演等。從小獲父親葉金進傳授道教文化的葉峻男致力將設計美感導入各式宗教藝術創作，有米龍大師之稱。

廟方今年迎接龍年，特別籌備推出「龍耀太初賞燈節，錢龍有春」系列活動，最大亮點就是在廟內打造一尊神龍創作「錢龍有春」，龍身全部由全新的1枚硬幣打造而成，原本設計運用58萬枚硬幣，為了營造更栩栩如生的神龍，總計用了68萬枚1元硬幣。

葉峻男說，道教觀念以錢為天，也就是財富是由上天賦予，因此今年創意推出「錢龍有春」的創作，「錢龍」在典籍裡也具有財神之意。此次全部選用1枚硬幣，特別向中央造幣局洽商，由於硬幣數量太過龐大，最後分批從台北運送至新竹，才得以完成。

「要讓硬幣有立體感、有幅度，這部分最困難。」葉峻男也分享，其實十年前就想完成，但苦於沒有機會也很困難，但在群策群力下逐一克服挑戰，尤其硬幣平滑不易堆疊，嘗試了好幾百次、花了2個多月時間，才建構錢龍的立體層次美感，活靈又活現。

廟方也巧思在錢龍旁邊以紅藜麥、黑藜麥與小米等穀物，增加錢龍的藝術感，同時象徵五穀豐收。高虹安今天也與廟方人員一同揭開紅布，讚許錢龍的造型相當漂亮且特別，也希望民眾都能把握農曆龍年的時間前來欣賞，迎來「錢都有剩」的好兆頭。