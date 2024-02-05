春節大溪景點暢遊不塞車 橋頭中庄免費4天接駁往返走春

桃園市大溪區28公頃山豬湖生態親水園區全區開放，結合月眉落羽松、中庄吊橋各景點，吸引人潮，市政府交通局今天下午宣布，自2月11日（初二）至14日（初五）開闢「橋頭停車場-中庄調整池」春節4天免費接駁專車服務，車輛可停放橋頭、中庄調整池停車場接駁，再步行至大溪橋、中庄吊橋走遊老城區、山豬湖生態親水園區，歡迎民眾春節來走春。

交通局長張新福表示，春節期間，大漢溪左岸的橋頭、中庄停車場往返，提供供免費接駁車，希望遊客車輛不會過武嶺橋，減少武嶺橋車流量，改善大溪交通壅塞，該局規畫6輛大客車免費接駁，往返行駛橋頭停車場至中庄調整池停車場。

該免費接駁車自本月8日至14日、每天上午10時至下午6時，每15分鐘1班車，行經大鶯路60巷89弄，往返停靠橋頭停車場、中庄調整池停車場等站，鼓勵遊客搭接駁車，步行大漢溪橋、中庄吊橋遊玩大溪老城區及山豬湖生態親水園區等觀光景點。