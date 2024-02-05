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春節大溪景點暢遊不塞車 橋頭中庄免費4天接駁往返走春

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府宣布橋頭停車場-中庄調整池，春節11至14日開設免費接駁專車服務4天。圖／市府交通局提供
桃園市府宣布橋頭停車場-中庄調整池，春節11至14日開設免費接駁專車服務4天。圖／市府交通局提供

桃園市大溪區28公頃山湖生態親水園區全區開放，結合月眉落羽松、中庄吊橋各景點，吸引人潮，市政府交通局今天下午宣布，自2月11日（初二）至14日（初五）開闢「橋頭停車場-中庄調整池」春節4天免費接駁專車服務，車輛可停放橋頭、中庄調整池停車場接駁，再步行至大溪橋、中庄吊橋走遊老城區、山豬湖生態親水園區，歡迎民眾春節來走春。

交通局長張新福表示，春節期間，大漢溪左岸的橋頭、中庄停車場往返，提供供免費接駁車，希望遊客車輛不會過武嶺橋，減少武嶺橋車流量，改善大溪交通壅塞，該局規畫6輛大客車免費接駁，往返行駛橋頭停車場至中庄調整池停車場。

該免費接駁車自本月8日至14日、每天上午10時至下午6時，每15分鐘1班車，行經大鶯路60巷89弄，往返停靠橋頭停車場、中庄調整池停車場等站，鼓勵遊客搭接駁車，步行大漢溪橋、中庄吊橋遊玩大溪老城區及山豬湖生態親水園區等觀光景點

市府交通局表示，大溪橋頭停車場有759格停車位、中庄調整池停車場有600格停車位，2停車場總共約1359格停車位，民眾走春開車，可將車輛停在橋頭或中庄調整池停車場，之後再步行走大溪橋或中庄吊橋，分別前往大溪老城區，大漢溪左岸山豬湖親水園區、月眉落羽松及右岸的中庄調整池、土丘、瑞興濕地等觀光景點，避免觀光遊憩找無停車位或塞車困擾。

桃園市府宣布橋頭停車場-中庄調整池，春節11至14日開設免費接駁專車服務4天。圖／市府交通局提供
桃園市府宣布橋頭停車場-中庄調整池，春節11至14日開設免費接駁專車服務4天。圖／市府交通局提供

停車場 觀光景點

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