苑裡李綜合醫院 兒童發展聯合評估中心 揭牌

苑裡李綜合醫院承接國健署補助，在苑裡中華院區成立苗栗海線首家兒童發展聯合評估中心，昨揭牌啟用，為苗南發展遲緩兒童家庭提供更完善的服務。

縣府表示，繼苗北為恭醫院、苗中大千醫院後，苗栗縣成立的第3處兒童發展聯合評估中心，可助苗南海線有需求的家長省去奔波時間，就近由機構團隊協助遲緩兒評估、治療與復健；縣長鍾東錦也說，今年6歲以下兒童早療補助從每月2400元提高到4000元。

苑裡李綜合醫院兒童發展聯合評估中心設有職能、物理、語言專業治療室，服務對象包括發展遲緩、發展遲緩、注意力不足過動症、腦性麻痺、感覺統合異常，治療時間每周1次30分鐘，如手部功能訓練、平衡協調和肌肉力量訓練等。

李綜合醫療社團法人董事長李順安表示，醫院目前收治63名個案，年紀皆6歲以下，都是發展遲緩或領有身障手冊的兒童；評估中心啟用後，將以專業團隊提供遲緩的孩子接受完整的治療等服務。

該院復健科主任游振弘說，0到3歲的孩子屬極早療，3歲至6歲是早療，家長如發現孩子不太會開口表達、爬行困難、走路容易跌倒，或跟同齡孩童有明顯落差，就該特別注意，讓孩子提早篩檢、評估，才能早期治療。