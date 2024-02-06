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苑裡李綜合醫院 兒童發展聯合評估中心 揭牌

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苑裡李綜合醫院昨在苑裡中華院區舉辦兒童發展聯合評估中心揭牌啟用儀式。記者吳傑沐／攝影
苑裡李綜合醫院昨在苑裡中華院區舉辦兒童發展聯合評估中心揭牌啟用儀式。記者吳傑沐／攝影

苑裡李綜合醫院承接國健署補助，在苑裡中華院區成立苗栗海線首家兒童發展聯合評估中心，昨揭牌啟用，為苗南發展遲緩兒童家庭提供更完善的服務。

縣府表示，繼苗北為恭醫院、苗中大千醫院後，苗栗縣成立的第3處兒童發展聯合評估中心，可助苗南海線有需求的家長省去奔波時間，就近由機構團隊協助遲緩兒評估、治療與復健；縣長鍾東錦也說，今年6歲以下兒童早療補助從每月2400元提高到4000元。

苑裡李綜合醫院兒童發展聯合評估中心設有職能、物理、語言專業治療室，服務對象包括發展遲緩、發展遲緩、注意力不足過動症、腦性麻痺、感覺統合異常，治療時間每周1次30分鐘，如手部功能訓練、平衡協調和肌肉力量訓練等。

李綜合醫療社團法人董事長李順安表示，醫院目前收治63名個案，年紀皆6歲以下，都是發展遲緩或領有身障手冊的兒童；評估中心啟用後，將以專業團隊提供遲緩的孩子接受完整的治療等服務。

該院復健科主任游振弘說，0到3歲的孩子屬極早療，3歲至6歲是早療，家長如發現孩子不太會開口表達、爬行困難、走路容易跌倒，或跟同齡孩童有明顯落差，就該特別注意，讓孩子提早篩檢、評估，才能早期治療。

團隊 復健 鍾東錦

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