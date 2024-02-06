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竹市客雅溪5公園改造 2座完工啟用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
竹市府啟動「客雅溪大公園改造計畫五部曲」，已改善台溪親子公園，昨完工啟用。圖／竹市府提供
竹市府啟動「客雅溪大公園改造計畫五部曲」，已改善台溪親子公園，昨完工啟用。圖／竹市府提供

新竹市客雅溪沿岸擁有5座公園，過去設施老舊、環境髒亂，市府啟動「客雅溪大公園改造計畫五部曲」，已改善西雅和台溪親子公園，昨天啟用，目前頂埔與台溪公園仍施工中，天公壇公園預計年後動工，都將在年底前完工。

市長高虹安昨說，市府未來將加速串聯客雅溪沿岸公園，打造2.1公里都市藍帶綠廊新風貌，提供民眾優質休憩環境。

高虹安強調，改造計畫導入環境友善措施，以干擾最小化施作，除改善鋪面與設施環境，更辦理生態檢核、保留多數基地內既有喬木、改善珍貴老樹棲地，施工過程畫分敏感區域縮小擾動範圍，增加透水面積、新植台灣原生種及誘蝶、誘鳥植栽等，融合在地生態兼具美感與安全。

西雅公園是改善計畫的首部曲，市府城銷處說，共挹注4500萬元經費將環境優化升級，包含梳理原有植栽，營造老樹下休憩空間及設置地景式遊憩區，二部曲台溪親子公園投入2600萬元，改善既有籃球場圍籬及場地，重整公園景觀設施並優化綠帶。

議員吳旭豐建議，5座公園應該各要有主體性與獨特性，可思考朝特色公園發展，參考新北市沿河堤的多個特色公園，找出發展觀光的可能性；議員楊玲宜則說，客雅溪大公園改造計畫是前市長林智堅任內規畫、爭取經費，應感謝林智堅與前市府團隊留下好的市政基礎。

林智堅 高虹安

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