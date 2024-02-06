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國道710線 大溪-新北確定亞通營運
桃園市大溪往返新北市永寧捷運站的國道客運710線，去年12月初亞通客運緊急代駛迄今2個月，市府交通局最近重新招標，確定亞通客運取得經營權，局長張新福昨表示，因應大溪通勤族需求，亞通客運未來將採全新車輛經營和銜接現行710線客運，現也調度增加2輛低底盤電動車輛運輸，提供身障乘客搭乘。
國道客運710線為大溪民眾往返新北的重要路線，去年12月5日，捷順交通調整營運策略停駛，引發爭議，交通局緊急協調由亞通客運代駛，迄今2個月，一度因為上路車輛老舊拋錨和無低底盤車輛，造成民眾和身障者不便，議員陳治文呼籲改善。
交通局表示，經協調，亞通客運調度較新車輛支援大溪站、降低整體客運車齡，亦增加2輛低底盤電動客運加入營運，提供無障礙服務班次，近期還會調度2輛自有低底盤公車投入，讓無障礙服務班次更多更便利。
交通局長張新福說，710線經重新招標，由亞通客運取得經營權，也確保營運服務不中斷，亞通將依規定籌備期，增加採購全新車輛經營。
國道客運710線農曆春節班次，自2月8日小年夜至14日初五，大溪站從早上6時發車至末班車22時、永寧站從上午6時50分發車至末班車22時50分，2月9日除夕末班車時間提早為大溪站末班車18時、永寧站末班車19時20分，乘客可以查詢交通局官網資訊，方便春節出遊。
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