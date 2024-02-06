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過年也要運動 桃市國運中心 初二開館

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃市國民運動中心春節僅休館3天，11日初二起提供服務。圖／桃園市體育局提供
桃市國民運動中心春節僅休館3天，11日初二起提供服務。圖／桃園市體育局提供

春節長達7天，桃園市許多場館不打烊或提前開放，提供民眾走春更多選擇。市府體育局評估民眾運動需求，開放國民運動中心從11日初二起提供服務，春節期間長者持敬老愛心卡可享免費使用館內游泳池及體適能中心等福利。

體育局昨表示，桃園、中壢、八德、平鎮、蘆竹、觀音國民運動中心、南平運動中心、楊梅體育園區、市立蘆竹羽球館及八德三號社會住宅微型運動中心，僅除夕和初一休館，初二至初五上午8點營業至下午4點， 15日初六起正常營業。

另，風景區管理處所轄景點9日除夕休園、羅浮溫泉8日小年夜至10日初二休息，其餘春節正常服務，包括虎頭山公園、大溪中正公園、慈湖遊客中心、慈湖陵寢及後慈湖、小烏來風景特定區、羅浮泰雅故事公園泡腳池及遊客中心、角板山行館及拉拉山風景特定區拉拉山遊客中心、巴陵古道生態園區等。

桃園市立圖書館總館及各區分館、八德區兒童玩具圖書館、桃園市兒童美術館9日起休館至14日。

市府藝文設施管理中心轄管的桃園展演中心、中壢藝術館、A8藝文中心、桃園光影文化館8日起休館至14日。

大溪木藝生態博物館各館舍8日、11至14日開館，龜山眷村故事館、憲光二村、馬祖新村、太武新村、中原文創園區、橫山書法藝術館8日、12至14日開館；孔廟、桃園忠烈祠暨神社文化園區8日部分開放、10至14日開館；客家文化館舍多於8日、13至14日開館。

春節 桃園 運動

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