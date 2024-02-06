桃園燈會沒主燈挨批 市府：翻轉傳統

2024桃園燈會沒有龍年造型主燈，昨遭質疑12天花4900萬元卻沒亮點，「宛如吃便當沒主菜」；市府觀旅局回應，今年以燈光展演秀取代傳統主燈，避免後續移置及維管問題，每座藝術家布展的燈也都是主角，如同台南月津港燈節以藝術策展概念翻轉燈會模式。

桃園燈會21日登場，展期12天，南昌森林公園有大型藝術燈組與燈光秀，虎頭山創新園區有漢服體驗與傳統造型燈籠，另邀澳洲藝術團隊ENESS展演，並透過桃林步道連結雙展區。

議員黃瓊慧、魏筠說，今年燈會預算仍是4900萬卻沒規畫主燈，「太混了」。議員許家睿認為，造型主燈是燈會亮點，沒主燈宛如「吃便當沒主菜」，不利行銷。民眾許小姐則說，今年燈會形式創新，但有主燈較能吸引親子前往留念，很可惜。

2024桃園燈會沒龍年主燈，市府觀旅局說，改以燈光展演秀取代，另有知名藝術家布燈，每座燈都是主角。圖／桃市觀旅局提供

觀旅局長周柏吟回應，今年燈會有精采絢麗的燈光主題展演秀，由五月天演唱會專用的舞台團隊「必應創造」負責規畫，取代傳統主燈，展區結合多位知名藝術家布燈，每座燈都是主角，如月津港燈節也以藝術策展概念翻轉燈會模式。

周柏吟說，以往燈會多半「有燈無會」沒有節慶市集感，今年打造「有燈有會」又展現多元文化特色的嶄新體驗，精采更勝主燈。

過去各地燈會主燈耗費巨資打造，事後上演流浪記或淪為大型垃圾拆除，學者專家曾建議建立回收體系，減少環境衝擊。周柏吟昨天也說，沒有傳統造型主燈也可避免後續移置及管理維護問題。

議員凌濤表示，今年燈會風格多元精采可期，政治人物應用正向態度欣賞每位藝術家的心血，別用狹隘眼光和有無主燈評判燈會好壞。

另，桃園市長張善政的「龍來桃喜」春聯，昨也遭議員于北辰指「桃喜」諧音不吉利、有里長退貨；但網友質疑台南市長黃偉哲的「龍喜利來」是否更慘？今年春聯意外引爆南北論戰。

市府回應，桃喜取自「討喜」，過年應說吉祥話、存好心。許多民代和里長則說，家戶已紛紛貼上，並無不妥；民眾也稱以「桃喜」諧音或命名的有酒店、紅茶和禮盒等，別泛政治化。