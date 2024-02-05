攝影師曾進發屢獲國際獎 苗縣府表揚讚台灣之光

攝影師曾進發是國際攝影賽常勝軍，2023年連獲「東京TIFA國際攝影賽」及「英國第十屆年度黑白攝影獎」大獎，他今天到縣府接受表揚，苗栗縣長鍾東錦稱讚是苗栗、台灣之光。

出身苗栗縣竹南鎮的曾進發，近年在各大國際攝影競賽中屢屢獲獎，他以「地獄來的礦工」作品參加2023「東京TIFA國際攝影賽」獲得新聞報導類別環境組金牌獎；另一幅黑白攝影作品「水中婚紗」榮獲2023「英國第十屆年度黑白攝影獎」流行類別第3名。

曾進發受訪表示，「地獄來的礦工」拍攝主題是在印尼東爪哇伊真火山採硫磺礦的礦工，此地景色優美宛如人間仙境，卻有一群青壯年男子每天冒生命危險到火山口在煙硝瀰漫的環境中採硫磺礦，賺取微薄工資，他們未戴口罩或其它防護措施，每天呼吸有毒氣體導致他們的平均壽命並不常，可能40多歲就因職業病往生。

他指出，此作品呈現礦工為家庭付出、堅忍不拔的生命力，每個社會可能都曾走過困苦艱難的階段，應該要惜福、把握當下，希望藉此傳達向上提升的正能量。

曾進發表示，另一幅「水中婚紗」作品，以新人在水中拍攝婚紗，呈現愛人水乳交融、永浴愛河的畫面。黑白攝影與他先前常獲獎的彩色攝影不同，黑白攝影攝影主題焦點容易集中，易於表達情緒張力，不過在水中，光影配置及捕捉也更為重要。

會中，鍾東錦頒發獎座表揚曾進發榮獲國際攝影賽大獎，鍾東錦指出，曾進發的攝影功力屢獲國際大獎肯定，作品非常具有特色，堪稱是苗栗之光、台灣之光。