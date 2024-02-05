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桃園經發局：水電氣服務不停歇 盼市民安心過年

中央社／ 桃園5日電

農曆春節連假即將到來，桃園市經濟發展局今天說，已經與水、電、天然氣及電信服務等單位聯繫，加強各類巡查，落實管線安全維護作業，市民有問題可撥打專線將有值班人員處理。

經發局下午發布新聞稿表示，為了讓市民在農曆年節期間安心過年，市府已與各公用事業單位建立聯絡管道，市民如有停水、停電等問題，可撥打1999市民專線通報。

經發局指出，民眾也可直撥台水公司專線1910、台電公司專線1911、中華電信0800-080-123（中華市話、行動直撥123）、欣桃公司天然氣專線（03）3352191 ，全年365天、24小時都有專人值班。

經發局說，在農曆春節前夕用水高峰期，為預防管線末端及地勢較高地區缺水，已加強與台水公司聯繫，台水公司也已預先盤點整備，備妥供水調配因應方案，年節期間將加強設備及管線巡檢工作，確保供水無虞。

為了讓連假電力供應無虞，經發局指出，台電公司從電源供應、電網運轉、電力調度到停電事故緊急應變等，都已做好準備並備妥維運人力，將於年假期間確保供電穩定。

經發局表示，欣桃天然氣公司春節期間，已規劃每日派員檢測各大型整壓設備及瓦斯供應壓力監控，同時增編漏氣搶修緊急待命人員，若遇緊急狀況立即啟動，確保供氣穩定及用氣安全。

停電 台電 春節

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