春聯「桃喜」諧音惹議 桃市府：取自討喜吉祥話

無黨團結聯盟桃園市議員于北辰今天指出，里長反映桃園龍年春聯「龍來桃喜」題詞台語諧音讓老人家不喜歡。桃園市府表示，「桃喜」音取自「討喜」，過年說吉祥話也要存好心。

桃園市政府日前公布龍年春聯，春聯以「龍來桃喜」題詞，由桃園年輕書法藝術家王鈺權揮毫，搭配圍繞字體間飛騰向上的金龍，意涵祝福桃園市民運勢步步高升。

于北辰上午在臉書（Facebook）發文附圖指出，「聽里長說這張被退貨『老人家不喜歡』台語，這張春聯我們服務處沒有，別來要」，附圖是桃園市政府龍年「龍來桃喜」春聯。

他的發文有網友留言指稱，「這台語唸起來真的有不吉利感」；有人說，「家裡信箱被塞一張，覺得晦氣」；另有網友直言，「拿到直接進回收，一點都不討喜」甚至「長輩會覺得不舒服」。

對此，桃園市政府新聞處長羅楚東指出，今年「龍來桃喜」春聯，提詞包含希望桃園越來越好、大家都來桃園等雙重意涵，春聯發布以來獲得許多正面迴響，認為書法家揮毫極具美感，文字提詞的創意也符合桃園年輕形象。

羅楚東表示，「桃喜」音取自「討喜」，難道以後連「討喜」2字也不吉利嗎，過年說吉祥話，也要存好心，心裡覺得桃園是討人喜歡的，看起來就是討喜。有個別人士不抱持這種想法，市府也尊重。

國民黨桃園市議員黃敬平指出，「龍來桃喜」寓意龍年到來桃園就有喜，桃喜等於討喜。他沒有接到不喜歡「龍來桃喜」春聯的這類反映，且已有很多社區大樓、民眾張貼，歡迎民眾到服務處索取春聯。