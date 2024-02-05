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歡迎體驗客家節慶 寶山鄉「打中午文化季」24、25日登場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
打中午文化季是全國保存最完整並有180年歷史，也是新竹縣寶山鄉指標性慶典活動，這次分為兩天登場。圖／鄉公所提供
打中午文化季是全國保存最完整並有180年歷史，也是新竹縣寶山鄉指標性慶典活動，這次分為兩天登場。圖／鄉公所提供

打中午文化季是全國保存最完整並有180年歷史，也是新竹縣寶山鄉指標性慶典活動，這次分為兩天，將於2月24日上午9點登場，將於新豐宮生活圈廣場中舉辦的神明遶境祈福、千人挑擔食福、闖關遊戲等，隔天、2月25日元宵嘉年華將在寶山國中舉行，寶山鄉長邱振瑋表示，寶山鄉打中午會越辦越盛大，且活動更充實，盼望客委會能增加支持與補助。

寶山鄉公所表今天指出，今年的「打中午文化季」主要分為兩天，分別在新豐宮生活圈廣場及寶山國中舉行，24日上午率先登場的是新豐宮生活圈廣場中舉辦的神明遶境祈福、千人挑擔食福、闖關遊戲等，現場還有豐富有趣的兒童遊憩設施，非常適合全家大小共同參與。25日元宵嘉年華將在寶山國中舉行，展開客家歌謠大賽、創意米食大賽，以龍年為應景主題來創作米食，加上寶山在地農特產品，參賽者可以發揮巧思，創作出又好吃又有特色的米食料理。

25日當天除邀請在地客家表演團體參與演出之外，爆發力女聲陳忻玥、Z世代創作新人類77柯棨棋等知名歌手更蒞臨寶山鄉演出。現場還有兒童氣墊設施、親子DIY彩繪、草地音樂會和摸彩活動，歡迎全國的民眾及寶山鄉鄉親共襄盛舉，體驗道地的客庄傳統習俗。

為迎接過年節慶，寶山鄉公所除了在新豐宮生活圈場域周邊掛起燈籠外，公所的周邊道路亦懸掛藍紅相間的燈籠，更在寶山市區水尾溝河畔打造了美麗的燈籠牆，讓鄉親們有了一道專屬的網美牆，歡迎民眾前來寶山走走。

客家 神明 遶境

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