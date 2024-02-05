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竹縣年前稽查電影院 改善逃生通道堆雜物等缺失

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹縣消防局長陳中振指出，過年期間民眾將湧入大賣場購買年貨，為避免公安意外，消防局也配合警方春安進行公共安全消防檢查，目前結果一切正常。圖／縣府提供
新竹縣消防局長陳中振指出，過年期間民眾將湧入大賣場購買年貨，為避免公安意外，消防局也配合警方春安進行公共安全消防檢查，目前結果一切正常。圖／縣府提供

春節連假即至，許多民眾會到電影院觀看熱門影片，為確保觀影品質且安全無虞，新竹縣政府相關局處聯合稽查竹縣唯一的電影院「百老匯影城」，發現逃生通道堆放雜物，經勒令業者改善後已經淨空。

新聞處長魏文元表示，新竹縣首座電影院自111年底開幕迄今滿1年，考量春節年假在即，電影院將湧入觀影人潮，為確保民眾安全及消費權益，近日會同工務處、消防局及衛生局等相關業務單位，針對營業、建築、消防、衛生及映演等事項，辦理聯合稽查。

在公共消防安全部分，業者依法投保公共意外責任險、申報消防安全設備檢修及防火管理人訓練，不過在逃生通道堆放雜物、安全門無法自動回復關閉狀態及逃生燈示遭遮擋等。

工務處也補充，當下勒令業者改善完成，確認已改善淨空，保持逃生途徑的順暢。魏文元說，新聞處特別會同縣府相關業務單位加強督導業者，落實公共安全及消費者權益等相關規定，並持續進行抽查，確保民眾權益及保障觀影安全。

新竹縣消防局長陳中振指出，過年期間民眾將湧入大賣場購買年貨，為避免公安意外，消防局也配合警方春安進行公共安全消防檢查，對象也包括民眾過年期間常去的電影院、百貨公司，稽查逃生避難通道有無暢通、消防設備是否正常，目前結果一切正常。

陳中振也指出，也因過年期間員工放假，消防局也於農曆春節前夕發函給轄區列管存放危險物品工廠，要求春節期間員工應自主檢查廠房消防設備，清點存放物品原料安全以及消防任務編組訓練都要正常執行，其中127家被列管有存放危險物品的工廠，消防局均已派員檢查完畢。

陳中振也提醒，民俗春節習俗難免燃放鞭炮，不過以往過年都有發生民眾遭炮竹炸傷、灼傷意外，提醒民眾燃放高空煙火應選擇空曠的場地施放，點燃後必須保持安全距離觀賞，避免遭火花灼傷。

根據新竹縣爆竹煙火施放管制自治條例，建築物周圍50公尺以內禁止施放爆竹煙火，火花類及爆炸音類除外；春節期間凌晨0時許後，也不可燃放煙火，違者可處3萬至15萬罰鍰。

新竹縣政府相關局處聯合稽查竹縣唯一的電影院「百老匯影城」，發現逃生通道堆放雜物，經勒令業者改善後已經淨空。圖／縣府提供
新竹縣政府相關局處聯合稽查竹縣唯一的電影院「百老匯影城」，發現逃生通道堆放雜物，經勒令業者改善後已經淨空。圖／縣府提供
為確保民眾安全及消費權益，新聞處近日會同工務處、消防局及衛生局等相關業務單位，針對營業、建築、消防、衛生及映演等事項，辦理聯合稽查。圖／縣府提供
為確保民眾安全及消費權益，新聞處近日會同工務處、消防局及衛生局等相關業務單位，針對營業、建築、消防、衛生及映演等事項，辦理聯合稽查。圖／縣府提供

新竹 春節 電影

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