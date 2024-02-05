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「金龍迎春」龍年新春福袋 鍾東錦初一、初二廟宇發送

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府製作4萬個吉祥「金龍迎春」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦等人初一及初二，分別到寺廟發送。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府製作4萬個吉祥「金龍迎春」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦等人初一及初二，分別到寺廟發送。記者范榮達／攝影

每年農曆春節應節，苗栗縣政府製作4萬個吉祥「金龍迎春」福袋，縣長鍾東錦、太太陳美琦等人，初一（2月10日）及初二，分別到各大寺廟參拜祈福，並現場發送福袋。

鍾東錦、陳美琦參拜祈福發龍年新春福袋行程，縣府排定鍾東錦初一頭份市永貞宮上午7點30分、竹南鎮龍鳳宮8點、慈裕宮8點20分、後龍鎮慈雲宮9點、通霄鎮拱天宮9點40分、苑裡鎮慈和宮10點40分、苗栗市玉清宮11點30分、大明寺中午12點。

初二頭份市義民廟上午8點、斗煥坪大化宮8點20分、珊珠湖太陽宮8點40分、三灣鄉五穀廟9點、南庄鄉員林崇聖宮9點30分、永昌宮10點、大南埔文武宮10點30分。

陳美琦及女兒鍾可可、副縣長鄧桂菊，初一獅潭鄉義民廟上午8點30分、大湖鄉萬聖宮9點、卓蘭鎮峨崙廟9點50分、三義鄉五穀宮10點30分、銅鑼鄉武聖宮11點、西湖鄉五龍宮11點30分；初二公館鄉五穀宮上午9點、頭屋鄉五聖宮9點45分、造橋鄉慈聖宮10點半。

福袋 鍾東錦

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